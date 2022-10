Certains utilisateurs 5G pensent que la technologie a été surestimée, ne remarquent pas les améliorations de vitesse

En bref : vous vous souvenez quand la 5G était sur le point de se déployer et que les entreprises promettaient qu’elle révolutionnerait le monde ? Maintenant qu’il est de plus en plus adopté, êtes-vous d’accord avec ces affirmations ? Selon une nouvelle étude, de nombreuses personnes pensent que la connectivité 5G est surestimée et n’ont remarqué aucune amélioration de la vitesse ou de la fiabilité depuis la mise à niveau.

Une étude du service de comparaison de prix basé au Royaume-Uni et du site Web de commutation Uswitch a révélé qu’un utilisateur de la 5G sur six estime que la technologie ne tient pas ses promesses. Moins de la moitié ont déclaré avoir remarqué des vitesses plus rapides ou des connexions plus stables depuis qu’ils sont passés au réseau mobile de cinquième génération.

L’un des problèmes de la 5G a longtemps été sa couverture dans les zones rurales. C’est un problème partout où l’on trouve des réseaux mobiles, y compris au Royaume-Uni, où 17 % de ceux qui vivent en dehors des zones urbaines déclarent n’avoir jamais pu se connecter à un signal 5G, soit trois fois plus que ceux des villes.

Certains utilisateurs mobiles à la campagne ne peuvent même pas obtenir de connexions fiables aux réseaux plus anciens. Seuls 48 % des habitants du comté du Yorkshire ont déclaré pouvoir accéder à la 4G de manière fiable, et 14 % ont déclaré qu’ils devaient souvent revenir à la 2G.

Les partisans de la 5G ont parlé de sa latence plus faible et de ses vitesses plus élevées permettant plus d’applications pour les consommateurs, y compris l’utilisation de la réalité virtuelle et augmentée mobile. Beaucoup désignent le métaverse comme l’un des plus grands domaines qui bénéficieront de la connectivité 5G. Mais la plupart des gens restent apathiques envers le concept, et un récent rapport prédisant que la plupart des projets commerciaux dans ce domaine virtuel se termineront d’ici 2025 n’a pas contribué à accroître l’enthousiasme.

Bien qu’elle ne soit peut-être pas à la hauteur du battage médiatique de certains utilisateurs, la 5G a toujours la particularité d’être la technologie de communication mobile à la croissance la plus rapide de tous les temps. Ericsson a déclaré que la couverture avait atteint environ 25 % à la fin de 2021, atteignant le cap environ 18 mois plus rapidement que la 4G. La 5G devrait également compter environ un milliard d’utilisateurs d’ici la fin de l’année.

Une partie de la raison pour laquelle les gens sont quelque peu déçus par la 5G est que nous n’avons pas encore vu son plein potentiel ; la technologie en est encore à ses balbutiements. Au fur et à mesure que la 5G se développe – elle devrait devenir le réseau dominant avec 4,4 milliards d’utilisateurs d’ici 2027 – le nombre d’applications qui en profiteront augmentera également. Au moins c’est le plan.