Le protocole Callisto est tellement gore qu’il a été annulé au Japon

The Callisto Protocol, le nouveau jeu des créateurs de Dead Space, ne sortira pas au Japon. Cela a été confirmé par son développeur, Striking Distance, qui a refusé de passer sous le joug de la censure japonaise. À travers une brève déclaration sur les réseaux, l’équipe a expliqué sa décision comme suit :

« Nous avons décidé d’annuler la version japonaise du protocole Callisto. Dans son état actuel, le jeu ne pourrait pas passer la classification d’âge du CERO (l’organisme qui en est responsable au Japon) et modifier son contenu pour ce faire n’offrirait pas l’expérience que les joueurs attendent. Nous apprécions votre compréhension et rembourserons l’argent à ceux qui l’ont déjà acheté. »

Le Protocole Callisto, plus gore que Dead Space

Dans le reste du monde, le jeu a reçu la balise +18 (ou R, selon le pays). C’est un… exploit ? que même Dead Space n’a pas obtenu, car la saga EA, bien qu’offrant d’énormes quantités d’horreur et de sang, n’a pas passé la cote +15. L’Australian Classification Board, pour donner un exemple, parle ainsi du protocole Callisto :

« Le protocole Callisto est une aventure narrative, d’horreur et à la troisième personne qui nous place dans le futur dans 300 ans et nous met dans le skin de Jacob Lee, un prisonnier de la prison Black Iron, un pénitencier à sécurité maximale situé à Callisto, l’une des lunes de Jupiter. Alors que les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, le joueur doit se frayer un chemin à travers la prison pour s’échapper et découvrir les secrets sombres et inquiétants qui entourent Callisto.

« Le joueur se battra contre des créatures monstrueuses qui étaient autrefois des humains et seront habitués à entendre le mot ‘baiser’. Le jeu a une violence fréquente, avec des armes de mêlée et à distance, visant à tuer de manière agressive ces créatures d’apparence humanoïde. de sang et de sang associé, y compris le démembrement ».

Cela sonne certainement comme une gloire bénie pour nous et nous brûlons du désir de devenir Carrie pour se baigner dans le sang de The Callisto Protocol le 2 décembre 2022, date à laquelle il sera mis en vente sur PC, PlayStation 4, Xbox One , PlayStation 5 et Xbox Series. Au cas où vos dents ne seraient pas encore assez longues pour le jeu, ne manquez pas les superbes premières impressions que nous avons publiées plus tôt cette semaine.