Falcao Flashback vaut-il le coup dans FIFA 23 ? Statistiques et comment compléter votre SBC

FIFA 23 s’appuie comme chaque année sur Ultimate Team pour nourrir le mode le plus populaire de la communauté EA Sports avec du contenu. Parmi les articles publiés dans ses premières semaines, la version Flashback de Falcao se démarque. L’actuel attaquant du Rayo Vallecano reçoit les statistiques de la saison 2010/2011 dans un Squad Creation Challenge pour un temps limité. N’oubliez pas que vous pouvez le terminer jusqu’au lundi 31 octobre prochain à 19h00 (CEST).

Falcao Flashback vaut-il le coup dans FIFA 23 ?

Nous sommes face à l’avant-centre typique du tout-terrain qui manque d’un point de vitesse pour entrer dans le point haut du but. Son accélération (87) et sa vitesse (86) lui permettent d’être rapide, oui, mais il aura du mal face aux meilleurs défenseurs centraux du jeu. Pour l’atténuer, il est préférable d’appliquer un consommable chimique. Plus précisément, si nous lui ajoutons la chimie Architecte, son type de course passera de Contrôlé à Long, ce qui lui donnera un bonus de course dans les derniers mètres.

Là où il brille de sa propre lumière, c’est dans le plan. 87 points en volées, 85 en tirs lointains, 88 en finition et 90 en position d’attaque. Presque rien. Avec le ballon dans la surface, il sera implacable. Et si l’on tient compte de sa dureté face à ses rivaux, on constate que son sang-froid atteint en moyenne 88 PIR. Dommage que 82 force; Physiquement, il y en a de meilleurs, mais on ne peut pas dire non plus qu’il soit plombé.

Comment remplir votre SBC

Le tigre

Conditions

Au moins 1 joueur de l’Atlético de Madrid dans l’alignement.

Note moyenne de 83 pour la programmation.

11 joueurs dans l’équipe.

proposition complétée

Giménez

Ricardo Pereira

Chaussure

Kobel

Paul Torres

des pierres

Luis Alberto

André Silva

Mazraoui

Mérinos

Angelino

La Ligue

Conditions

Au moins 1 joueur de LaLiga Santander dans l’alignement.

Au moins 2 joueurs avec une note moyenne de 86 dans l’alignement.

Note moyenne de l’équipe d’au moins 84.

Minimum 11 joueurs dans l’équipe.

proposition complétée

Kobel

Chaussure

Luis Alberto

Thiago Silva

Angelino

Laimer

Milinkovic-Savic

David Silva

Ricardo Pereira

Ferdinand

Hojbjerg

