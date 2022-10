The Boys saison 4 aura ces deux nouvelles héroïnes

Les nouveautés arrivent

Et si quelque chose a caractérisé la fiction d’Amazon, c’est qu’elle a su se renouveler à chaque nouvelle saison qui sortait. Tant dans le deuxième que dans le troisième, de nouveaux héros sont arrivés chez les hôtes de Patriota, ou Carnicero, comme c’est le cas de Stormfront, qui avait un rôle important en tant que contrepoint au pouvoir du principal méchant de l’intrigue et qui établissait lui-même comme l’un des sept de plus. Ou Soldier Boy, ce vestige du passé ancré dans de vieilles coutumes et au pouvoir dévastateur.

Alors à l’approche de la saison quatre, comment ne pas s’attendre à ce que de nouveaux supers rejoignent la liste de Vought International ? et, des héros de ceux qui vont dans les bars du fameux compound V et c’est ce qui leur donne des super pouvoirs. Et nous les avons déjà ici, car il s’agit de deux femmes : Sister Sage et Firecracker.

Rencontrez Sauge. Elle a déjà mille longueurs d’avance sur vous. Et disons simplement que Firecracker a une mèche courte. 10 octobre 2022 • 18:00

Ne pensez pas qu’il s’agit d’une fuite non confirmée, pas du tout. Ce sont les comptes officiels de The Boys qui ont franchi le pas de nous montrer ces deux héroïnes dont on ne sait absolument rien. Et pourquoi, me direz-vous, s’il y a une BD qui en parle de la même manière ? Eh bien, ce n’est malheureusement pas le cas puisqu’il s’agit de deux inventions complètement typiques de la série télévisée, il n’y a donc aucune référence à rechercher dans le travail de Garth Ennis et Darick Robertson.

Qui sont Sage et Firecracker ?

La première chose est de se souvenir des actrices qui les jouent. Dans le cas de Sister Sage, c’est Susan Heyward et dans Firecracker, c’est Valorie Curry. Vous connaissez probablement le premier des rôles qu’elle a eu dans Orange est le New Black, Vinyl ou Powers, et le second vous est très probablement familier pour l’avoir vue dans Dan Brown The Lost Symbol, Blair Witch, Pastoral et , surtout, la saga Twilight Breaking Dawn (Part 2) ou le jeu vidéo Detroit Become Human.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, dans le tweet, l’apparition des deux héroïnes pourrait nous en dire long sur leurs pouvoirs et l’approche qu’aura le personnage. Dans le cas de Firecracker (costume rouge et bleu) la publication nous dit qu' »il a une mèche courte », donc on peut comprendre que la patience n’est pas son fort et, en plus, que Lara Croft aspect avec l’arme bien fixée au jambe, ça nous dit déjà que ça pourrait être une action girl prête à tuer celui qui se place devant elle. Surtout s’il entre dans l’orbite du Patriot.

Et Sister Sage, avec son costume marron, donne l’impression d’être plus calme et plus réfléchie, bien que d’après la série on nous dise qu' »elle a déjà mille longueurs d’avance sur vous ». Cela indique-t-il peut-être qu’elle est aussi rapide que A-Train ou qu’elle peut bénéficier de pouvoirs mentaux qui lui permettent de savoir ce qui va se passer ou ce que pensent ses ennemis ? Quoi qu’il en soit, nous ne pourrons sortir du doute que lors de la sortie de cette saison quatre, que les fans s’attendent à arriver en 2023, plus ou moins lors de la troisième. Et avant l’été ?