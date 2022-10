1Password 8 inclut désormais l’application Apple Watch reconstruite avec vue en gros caractères et complications du cadran de la montre

L’application géniale de gestion des informations d’identification 1Password a toujours traité l’Apple Watch avec soin. 1Password vous permet de synchroniser de manière sélective les informations de connexion de l’iPhone vers l’Apple Watch. C’est toujours quelque chose que iCloud Keychain n’offre pas. Désormais, la dernière version de 1Password 8 inclut un watchOS 8 entièrement reconstruit avec un nouvel ensemble de fonctionnalités.

Mac, iPhone et iPad en premier

1Password 8 a été lancé sur iPhone et iPad en tant que toute nouvelle application en août. La mise à jour a introduit un écran d’accueil personnalisable avec un nouveau design pour personnaliser l’expérience de l’application. La transition vers 1Password 8 a commencé sur Mac au printemps dernier avec un client de bureau révisé de la même manière.

1Mot de passe 8 pour Apple Watch

Alors que le travail se poursuit sur 1Password 8, la dernière mise à jour apporte une toute nouvelle version de l’application Apple Watch :

Avec la dernière mise à jour de 1Password 8 pour iOS, votre Apple Watch peut désormais servir de fenêtre sécurisée sur vos informations les plus importantes, même lorsque votre téléphone n’est pas sur vous ou que vous n’avez pas de connexion Internet. 1Password pour Apple Watch offre un accès rapide aux codes à deux facteurs, aux mots de passe Wi-Fi, aux notes sécurisées ou à tout autre élément que vous choisissez d’apporter avec vous.

Dans le cadre du nouvel ensemble de fonctionnalités, 1Password 8 pour Apple Watch inclut la grande option Large Type trouvée sur d’autres versions de l’application. 1Password attribue aux écrans plus grands des montres Apple la possibilité de rendre cette fonctionnalité possible. Si vous n’êtes pas familier, Large Type vous permet de saisir un mot de passe et de l’afficher dans un format beaucoup plus lisible que par défaut.

Les utilisateurs peuvent également désormais lancer 1Password pour Apple Watch directement à partir de n’importe quel cadran de montre avec de nouveaux ensembles de complications. Cela inclut une option permettant d’accéder directement à des comptes spécifiques avec des codes à deux facteurs pour un accès plus rapide.

Suite

1Password détaille d’autres façons d’utiliser l’application Apple Watch dans son article de blog :

Affichez tous vos champs personnalisés (y compris les notes multilignes) et les icônes d’éléments personnalisés. Nous prenons même en charge Markdown pour les notes. Désignez des éléments individuels dans votre compte 1Password à l’aide de votre iPhone pour les synchroniser en toute sécurité avec votre montre. De là, vous pouvez les voir même lorsque vous êtes loin de votre téléphone et que vous n’avez pas de connexion Internet.

La version 8.9.6 apporte également une liste de modifications et de mises à jour des versions iPhone et iPad. Consultez le journal complet des modifications et téléchargez 1Password 8 depuis l’App Store.

