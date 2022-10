Le Samsung Galaxy A52 reçoit One UI 5.0 Beta 2

One UI 5 est le dernier logiciel pour Samsung Galaxy et est basé sur Android 13. Samsung lancera One UI 5 lors de l’événement SDC le 12 octobre. Comme vous le savez peut-être, Samsung teste déjà la version bêta de One UI 5 pour un tas de Galaxy Téléphone (s. Et Samsung teste déjà la version bêta sur un téléphone de milieu de gamme, le Galaxy A52.

One UI 5 est basé sur Android 13 et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à n’importe quel appareil. La première version bêta de One UI 5 pour Galaxy A52 est sortie la dernière semaine du mois dernier. Et la première version bêta a introduit la plupart des fonctionnalités de One UI 5 sur l’appareil. Mais comme il s’agissait de la première version bêta, il y a quelques problèmes. Et la deuxième version bêta élimine ces bugs.

Galaxy A52 One UI 5 Beta 2 est livré avec une version logicielle ZVJ2 et numéro de build A525FXXU4ZVJ2. La mise à jour est actuellement déployée en Inde, mais elle pourrait également être disponible dans d’autres régions. Il pèse environ 689 Mo, alors assurez-vous d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour.

En ce qui concerne les changements et les nouvelles fonctionnalités, la deuxième version bêta de One UI 5 apporte le dernier correctif de sécurité Android d’octobre 2022. Ci-dessous, vous pouvez consulter le journal des modifications complet.

Bugs qui ont été corrigés

Correction de l’option de tirage au sort dans l’éditeur de photos

Correction du problème de balayage à deux doigts vers le haut pour l’écran partagé qui ne fonctionnait pas

Correction du problème que Bluetooth ne s’affiche pas dans la barre d’outils rapide

Correction du crash de OneUI Home puis redémarrage de lui-même

Correction du crash de l’application Paramètres en essayant d’ouvrir « Connexions »

Correction du crash du menu des paramètres lors de l’ouverture des paramètres de connexion

Correction du problème d’erreur d’empreinte digitale sur écran noir

Correction du problème d’absence de vibration lors de l’exécution du geste d’accueil

Correction du bug du fond d’écran

Autres corrections de bugs mineurs

Si vous avez rejoint le programme bêta One UI 5 sur votre Galaxy A52, vous recevrez la mise à jour OTA pour la deuxième bêta. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Avant de mettre à jour votre téléphone, effectuez une sauvegarde de votre téléphone et chargez-le à au moins 50 %.

Vérifiez également :