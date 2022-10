FIFA 23 pour Nintendo Switch est identique à FIFA 22 et reste le jeu le plus vendu sur la console

Nous avons ce que nous méritons. FIFA 23 est sorti sur Nintendo Switch le 30 septembre et il a fallu moins d’une semaine pour se hisser au sommet des palmarès des ventes de la console. Et en principe, les nouvelles ne devraient pas être mauvaises… s’il n’y avait pas le slogan qui accompagne FIFA 23 sur la plateforme Nintendo. Le jeu est livré avec un sous-titre qui se lit « Legacy Edition » et confirme qu’EA a maintenu sa philosophie de travail habituelle avec les versions Switch. Quelle est cette philosophie ? Récoltez ce qui a été semé l’année précédente. Ctrl+C et Ctrl+V.

L’édition héritée de la FIFA met généralement à jour un peu plus que les licences de jeu. En d’autres termes, oui, FIFA 23 sur Nintendo Switch change les kits, intègre les recrues estivales dans leurs équipes respectives et rend effectives les promotions/relégations survenues dans chaque ligue au cours de la saison écoulée, mais jusque-là. Il n’y a pas un seul changement jouable.

Le jeu n’a toujours pas de mode carrière, sans FIFA Volta et n’a pas les nouveaux coups ou pénalités du reste des versions, ni avec le reste des mécanismes inédits et des ajustements et changements dans son gameplay. Il n’inclut pas non plus les clubs Pro ou la technologie HyperMotion. Il s’agit d’une version coupée, comme du moins son prix l’indique (39,99 euros). Au mieux, la grande nouveauté cette année chez eux est l’ajout d’équipes féminines de football. Mais bon, le fichier du jeu dans l’eShop avertit déjà : « FIFA 23 Legacy Edition aura le même gameplay et les mêmes modes que FIFA 22 Legacy Edition sans aucun développement ou amélioration significatif. »

Au vu des ventes et du succès du jeu sur Nintendo Switch, on se demande si la communauté FIFA sur cette plateforme ne mérite pas un meilleur traitement et si EA ne devrait pas repenser sa stratégie avec la console. Bien qu’il soit évident qu’ils semblent savoir ce qu’ils font, car les chiffres ne cessent de croître. En tout cas, et pour vous donner une idée précise de ce que comprend FIFA 23 Legacy Edition, ce sont tous ses modes (les mêmes que FIFA 22).

Modes de l’édition héritée de FIFA 23



matchs amicaux en ligne

Coupe du monde féminine

Jeux d’habilité

mode carrière

match rapide

saisons locales

saisons en ligne

tournois

Modes FIFA ULTIMATE TEAM dans FIFA 23 Legacy Edition