Des consoles au look Game Boy qui sont de véritables pépites d’émulation

Des consoles portables pour jouer aux émulateurs

Ils sont devenus un objet de désir pour de nombreux utilisateurs. Pouvoir transporter des centaines et des centaines de jeux rétro dans votre poche et y jouer de manière fluide et confortable est quelque chose que beaucoup sont prêts à payer ce qu’ils peuvent, de sorte que le créneau des consoles portables avec émulateurs s’est énormément développé ces dernières années pour atteindre un point qui le nombre de consoles qui existent dépasse tout.

Mais l’important est de savoir quelle console vaut la peine d’être achetée ? Avec l’idée de clarifier un peu les choses, nous vous laissons plusieurs modèles afin que vous puissiez jeter un coup d’œil et décider quelle machine est celle que vous allez toujours emporter avec vous à partir de maintenant.

Anbernic GR353V

Ce nouveau modèle Anbernic a la particularité d’offrir un double démarrage, nous pouvons donc allumer la console en démarrant le système d’exploitation Linux personnalisé qu’il inclut ou choisir le démarrage Android 11 qu’il propose également. Cela permet de jouer à la fois à des jeux de console rétro et à des jeux plus modernes présents sur Android. Il se distingue par ses deux sticks analogiques à l’avant et ses quatre déclencheurs à l’arrière, ce qui permet de jouer parfaitement aux jeux PlayStation.

La version avec Android 11 et Linux (il existe une version avec uniquement Linux et moins chère) dispose de 2 Go de RAM LPDDR4, 32 Go de mémoire interne (extensible avec des cartes microSD), écran de 3,5 pouces avec une résolution de 640 x 480 pixels et Batterie 3 200 mAh.

Son prix est d’environ 125 euros.

Miyoo Mini V2

Cette petite console est célèbre pour être si petite que vous la remarquerez à peine dans votre poche. Ce n’est pas la plus petite console que nous ayons vue, mais c’est la plus petite si l’on tient compte de sa puissance et de ses caractéristiques techniques. Avec un écran de 2,8 pouces et une résolution de 640 x 480 pixels, cette petite console comprend également des déclencheurs sur son dos (mais pas des sticks analogiques).

Son prix sera de 119 euros, mais son stock limité fait grimper les prix.

Au format Game Boy Advance

L’apparence similaire à une Game Boy peut rappeler de bons souvenirs, mais la vérité est que des années plus tard, Nintendo a proposé un facteur de forme beaucoup plus réussi, adapté à l’époque. La Game Boy Advance proposait le jeu en paysage, et avec ce design, les commandes de chaque côté de l’écran. Cette façon de jouer était plus confortable, et au fil des générations c’est toujours la plus adaptée aux jeux modernes. Dans ce cas, il existe également des consoles compactes avec ce format, et le Retroid Pocket 3.

Retroid Poche 3

Ce modèle au format horizontal parvient à offrir un immense écran de 4,7 pouces, et à l’intérieur se cache un processeur puissant avec lequel exécuter Android 11 et offrir une sortie vidéo HDMI avec une résolution de 720p. De plus, sa batterie de 4 000 mAh promet de nombreuses heures de jeu. Un super engin !

Son prix est de 119 dollars.