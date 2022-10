Car Thing de Spotify fonctionne mieux comme contrôleur de musique de bureau

En bref : l’accessoire Car Thing de Spotify n’a pas révolutionné l’écoute de la musique pendant les trajets comme prévu, ce qui a incité le géant du streaming audio à interrompre discrètement l’appareil au cours de l’été. Avec le recul, peut-être que Spotify l’a simplement commercialisé de manière incorrecte ?

La chaîne YouTube Work From Home a réutilisé Car Thing en tant que contrôleur de musique de bureau et je dois dire qu’il a l’air tout à fait à l’aise dans cet environnement. Avec lui, vous pourrez sauter des pistes et régler le volume à l’aide de boutons et de boutons tactiles. Il y a aussi un écran tactile pour ceux qui aiment balayer et un micro intégré pour les commandes vocales si vous vous sentez un peu paresseux.

Un capteur de lumière ambiante aide l’affichage à s’adapter à la luminosité de votre environnement. Il ajoutera une touche de couleur à votre bureau qui sera sans aucun doute la bienvenue pour ceux qui aiment les pochettes d’album. Car Thing ne nécessite qu’un seul câble USB pour l’alimentation. L’endroit où le monter dépend de vous, mais au-dessus de votre clavier ou sur le côté de votre moniteur, les deux semblent être d’excellentes options.

Pour certains, Car Thing suscitera des souvenirs de consommation de musique sur des appareils autonomes comme l’iPod ou Microsoft Zune. Personnellement, cela me rappelle le système de haut-parleurs Logitech Z-5500 ou peut-être l’égaliseur de baie de lecteur NewQ Gold de 5,25 pouces.

Comme le montre la vidéo, il y a certaines lacunes dont vous voudrez être conscient au préalable. Comme il s’agit de hardware Spotify officiel, il ne fonctionne qu’avec le service de streaming de Spotify. Apple Music, Napster, Tidal et les services similaires ne sont pas compatibles, et les pistes locales ne sont pas lues avec Winamp ou similaire.

Bien que Car Thing puisse lire de la musique de Spotify sur votre ordinateur, il doit avoir une connexion constante à votre smartphone via Bluetooth. Ce n’est probablement pas un problème pour la plupart, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient.

Car Play est tombé à seulement 29,99 $ alors que Spotify cherche à éliminer les stocks excédentaires. C’est un vol à ce prix et avec plus d’unités dans le pipeline, vous voudrez peut-être aller de l’avant et en ramasser une si cela vous intéresse.