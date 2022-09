Fatigué de Lama ? FIFA 23 vous permet de désactiver les blagues et les railleries des commentateurs

La nouvelle saison vient de commencer pour Electronic Arts, qui essaie depuis un an encore de nous proposer les meilleurs jeux de FIFA 23. Que vous ayez joué au football ou que vous préfériez profiter de votre équipe dans les tribunes du stade ou à la télévision, il y a quelque chose qui nous tape sur les nerfs : les erreurs commises par les footballeurs. Une chance de but montre que ça va mal, une passe compromise dans son propre terrain, un but contre son camp… Il y a des matchs dans lesquels on crie plus pour ces actions, que lorsqu’il s’agit de célébrer des succès.

Savez-vous que dans FIFA 23, il est possible de passer outre les critiques des commentateurs ? Plus jamais nous n’entendrons ce bon vieux Manolo Lama questionner notre joueur préféré ! C’est aussi simple que d’aller dans les paramètres du jeu, de naviguer dans l’onglet Audio et de cocher l’option qui les désactive. Après cela, vous arrêterez d’écouter les railleries et les blagues classiques après qu’un footballeur ait commis une erreur impardonnable.

Commence le match

Aujourd’hui, nous avons publié notre analyse du jeu, dans laquelle Salva Fernàndez dit, —entre autres choses— ce qui suit : « FIFA 23 est un jeu continu, cela ne fait aucun doute. Et c’est en partie une bonne chose, car cela ramène le rythme tranquille des premiers mois de FIFA 22 (même si nous craignons que les correctifs, comme toujours, ne changent cela). Le titre s’accompagne d’améliorations intéressantes : l’IA défensive est plus intelligente, le nouveau système de vitesse différencie les joueurs rapides, le système de coup franc a enfin été modifié et les nouvelles animations (peu nombreuses) génèrent plus de situations différentes.

Guide FIFA 23 : FUT, Mode Carrière, Collectif, Packs…

Comme le veut la tradition chaque année, chez Netcost, nous avons commencé à façonner notre guide FIFA 23, dans lequel vous pouvez découvrir comment fonctionne le nouveau système de chimie entre les joueurs, en savoir plus sur les nouveautés telles que la manière dont les fautes sont désormais lancées et les corners, des astuces , astuces, types de packs dans FUT et bien plus encore. Au cours des prochains jours, nous publierons différentes pièces avec tout ce dont vous avez besoin pour vous habituer à ce nouvel épisode et remporter la victoire. Vous pouvez le vérifier sur ce lien.

FIFA 23 sera mis en vente le 30 septembre, bien que les utilisateurs qui ont réservé le titre puissent jouer à partir de ce moment. De plus, nous vous rappelons qu’il est possible de profiter du titre entièrement gratuitement pendant 10 heures grâce à EA Play et au Xbox Game Pass Ultimate.

Source | FIFA 23