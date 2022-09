Les processeurs mobiles Intel de 13e génération repérés sur Geekbench pourraient être rebaptisés processeurs Alder Lake

La vue d’ensemble : Intel a précédemment confirmé que Rocket Lake n’est qu’un palliatif car Meteor Lake n’est pas prêt à temps. Les fuites suggèrent maintenant que de nombreuses puces de 13e génération utiliseront les mêmes matrices que leurs prédécesseurs Alder Lake, certaines ne présentant que des bosses de fréquence mineures.

Des entrées de test des processeurs Raptor Lake de la série H d’Intel ont été repérées dans la base de données de Geekbench, révélant certaines des caractéristiques des prochaines puces mobiles. Le système utilisé pour les benchmarks est étiqueté « Samsung Electronics 960XFH », qui est probablement une plate-forme de développement ou un ordinateur portable inédit.

Les scores de référence n’ont rien d’extraordinaire, mais cela pourrait être dû au firmware précoce ou à une solution de refroidissement insuffisante. Cependant, les nouveaux processeurs de 13e génération ont montré des fréquences boost nettement plus élevées que leurs prédécesseurs. Le processeur phare d’Intel, le Core i9-13900HK, avait une fréquence maximale d’environ 5,4 GHz lors des tests, soit 400 MHz de plus que le i9-12900HK. Pendant ce temps, le i7-13700H a atteint environ 5 GHz, 300 MHz de plus que le i7-12700H de la génération actuelle.

[GB5 CPU] Processeur inconnu

Processeur : Intel CoreT i9-13900HK (14C 20T)

Min/Max/Moy : 4 730/5 372/5 273 MHz

Nom de code : Raptor Lake

ID CPU : B06A2 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Célibataire : 1817, +5,2%

Multi : 11799, +9,8%https://t.co/8C8aHv1Y7n — Benchleaks (@BenchLeaks) 27 septembre 2022

Le nombre de cœurs reste le même, car le i9 et le i7 disposent de six cœurs P et de huit cœurs E, identiques à leurs homologues d’Alder Lake. La partie la plus intéressante concerne les tailles de cache révélées par les listes Geekbench, car les SKU de Raptor Lake ont une taille de cache L2 de 1,25 Mo par cœur P.

Des fuites récentes ont suggéré que le nouveau cœur P de Raptor Cove n’apporte pas beaucoup d’améliorations à la microarchitecture de base actuelle, Intel ne faisant que mettre à niveau le sous-système de mémoire. L’une de ces mises à niveau comprend l’augmentation de la taille du cache L2 à 2 Mo par cœur.

Si les lectures de Geekbench sont correctes, cela pourrait signifier que ces nouveaux processeurs utiliseront toujours l’architecture Golden Cove. Cela, à son tour, indiquerait que les puces de la série Raptor Lake H pourraient simplement être renommées SKU Alder Lake avec des vitesses de fréquence plus élevées. Les rumeurs indiquent qu’Intel prévoit de faire de même avec les processeurs de bureau bas de gamme (i5 verrouillés et inférieurs) de 13e génération.

Intel a précédemment confirmé qu’il lancerait les processeurs mobiles Raptor Lake d’ici la fin de l’année, bien qu’il ne soit pas clair si cela inclut la série H.