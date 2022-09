Comment désactiver les commentaires négatifs dans FIFA 23 pour que Manolo Lama ne se moque pas de vous

Parmi les nombreuses nouveautés que nous allons trouver dans FIFA 23, nous allons également pouvoir trouver quelques ajustements qui ne vous avaient probablement jamais traversé l’esprit. Et le truc, c’est que si les commentaires de Manolo Lama sont parfois agaçants et lassants, les développeurs ont décidé d’inclure une option pour vous aider.

Activer les commentaires respectueux

Parmi les nombreuses options que nous trouverons dans le jeu, nous pourrons naviguer parmi une option plutôt curieuse liée aux commentaires produits au moment du jeu. Comme vous le savez bien, les slogans de Manolo Lama et compagnie nous ont accompagnés pendant de nombreuses années tout au long de la saga, et petit à petit ils se sont améliorés pour être de plus en plus liés à l’action du jeu.

Eh bien, parmi les nombreux commentaires, nous recevrons également des critiques qui critiqueront une mauvaise action ou un mauvais coup que nous faisons pendant le jeu, mais comme tout le monde ne correspond peut-être pas à la critique de la même manière, chez EA, ils ont laissé l’option à l’utilisateur afin que vous puissiez décider ou non si vous voulez entendre Manolo Lama rire de son tir au troisième amphithéâtre.

Car, qui sommes-nous pour subir les moqueries du secteur du journalisme le plus blessant et le plus pervers de la télévision ? Cela vaut la peine que FIFA soit un simulateur de plus en plus réaliste, mais cela va peut-être trop loin.

Comment désactiver les commentaires critiques dans FIFA 23

Quoi qu’il en soit, vous avez le droit de désactiver ces commentaires critiques dans FIFA 23, donc pour ce faire, vous n’aurez qu’à suivre les étapes suivantes :

Dans le menu principal, accédez à la section Personnaliser.

Et sélectionnez Paramètres du jeu.

Sélectionnez l’onglet Audio.

Et presque à la fin de la liste des options, vous trouverez « Désactiver les commentaires critiques ».

Cela affecte-t-il un aspect du jeu ?

Cette option n’est rien d’autre qu’un filtre qui décidera de ne pas reproduire les propos les plus acides du célèbre commentateur. À aucun moment, cela n’affectera la difficulté ou la jouabilité du jeu, donc peu importe si vous l’avez désactivé ou désactivé, c’est plus en rapport avec votre bien-être. C’est comme si vous éteigniez la bande son de la FIFA, rien ne se passe.

Jouez à FIFA 23 maintenant

Si vous avez Xbox Game Pass ou accès à l’abonnement EA Play, rappelez-vous que vous pouvez désormais télécharger FIFA 23 dans son intégralité et commencer à jouer grâce à la période d’essai de 10 heures qu’EA Play propose à ses abonnés (modalité incluse dans Xbox Game Pass), il vous suffit donc de parcourir le catalogue Xbox Game Pass et de sélectionner l’essai de 10 heures de FIFA 23 pour commencer à jouer.

Vous pourrez commencer votre saison personnelle, gérer votre équipe FUT et finalement jouer à tous les modes de FIFA 23, puisqu’on parle du jeu complet avec une limite de temps de 10 heures. Seront-ils suffisants pour jouer jusqu’au lancement officiel du jeu le 30 septembre ? Sûrement plus d’un fait fondre les heures dans une session de jeu, mais ce seront les meilleures heures utilisées ces derniers mois. L’avez-vous déjà téléchargé ?