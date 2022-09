Examen de Deathadder V3 Pro. La révolution d’une souris historique

Il faudrait remonter à 2006 pour le lancement de DeathAdder, qui depuis 16 ans revoit et s’adapte aux technologies actuelles tout en conservant une ligne très spécifique. Ergonomique, confortable et avec les caractéristiques nécessaires pour profiter de toutes sortes de genres. Maintenant, pour la première fois depuis cette époque, DeathAdder est mis à jour non seulement d’un point de vue technologique, mais il réinvente la forme. Ça change totalement. Ceci est notre analyse, mais nous vous recommandons de la voir dans la vidéo qui dirige l’article en détail.

Ce qui ressort de la nouvelle souris, c’est qu’elle a abandonné un design historique que nous utilisons depuis plus de 15 ans. Avec cette V3 Pro sur le marché, nous sommes clairs sur le fait que les caractéristiques techniques sont au top, ayant tout ce que l’on attend d’une souris de ce niveau : des boutons optiques Razer qui évitent le problème de double-clic que l’on a parfois sur d’autres souris haut de gamme, un très poids serré de 64 grammes, un moteur de 30 000 dpi et l’un des changements qui sont mis en œuvre ces derniers temps, c’est qu’étant sans fil, il dispose d’une connexion USB-C.

Cela indique que nous avons une meilleure connectivité et une meilleure charge. Il est important de souligner que la technologie sans fil de Razer offre une réponse égale à celle du câble, ce qui a toujours été utilisé en comparaison il y a des années et que les marques ont déjà plus que payé aujourd’hui. A noter que la souris est également compatible avec le dongle de la marque, on peut atteindre un taux de rafraichissement jusqu’à 4 000 hertz, fou si l’on prend en compte qu’un millier c’est largement suffisant.

En revanche, notez que la batterie interne a plus de 80 heures d’utilisation à mille hertz, soit plus d’une semaine d’utilisation selon ce que vous jouez.

La forme du V3 Pro

La forme d’une souris est essentielle pour savoir si vous allez l’aimer et si elle va s’adapter à votre style de jeu, et c’est quelque chose qui est pertinent ici en raison des changements apportés au produit. Dans la vidéo, vous pouvez voir tous les angles et formes de prise en main et nous la comparons également avec la Viper V2 Pro et la Deathadder 2. Dans ce cas, la différence est flagrante car les formes classiques ont été corrigées et modifiées pour s’adapter aux temps nouveaux. .

Le V3 Pro mesure 12,8 centimètres, large de 6,8 et haut d’environ 4,4. En bref, cela indique qu’il s’agit d’une souris très confortable pour ceux qui ont des mains moyennes et grandes. Grosso modo, il s’adapte aux trois types de prises typiques, bien que pour nous nous pensons que ceux qui jouent avec la paume reposée ou en mode griffe sont les deux types qui conviennent le mieux. Il a un design qui s’adapte assez bien à la forme naturelle de la main, vous ne devez donc rien craindre à cet égard.

Si vous souhaitez connaître beaucoup plus de détails sur les types de prise en main, la comparaison la plus complète avec les versions précédentes et les autres produits de la marque, vous pouvez le voir en face à face dans l’analyse vidéo qui accompagne cet article. Une réinvention à part entière.