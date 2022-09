PlayStation applaudit cette décision du Kingdom-Uni sur le rachat des créateurs de Call of Duty par Microsoft

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a prolongé la phase d’examen du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. La raison principale est qu’ils craignent que l’acquisition n’affecte le marché et n’empêche PlayStation de rivaliser sur un pied d’égalité. Ils considèrent que Call of Duty est une marque tellement puissante qu’elle peut perturber le fonctionnement normal du marché.

Sony, qui s’est directement opposé à l’opération, a célébré la décision de la CMA. « En donnant à Microsoft le contrôle des jeux Activision comme Call of Duty, cet accord aura des effets négatifs sur les joueurs et l’avenir de l’industrie du jeu vidéo. Nous voulons nous assurer que les utilisateurs de PlayStation continuent d’avoir des expériences de jeu de la plus haute qualité. Nous apprécions le travail de la CMA dans la protection des joueurs.

« Ça n’a pas de sens » d’arrêter de sortir des jeux sur PlayStation, selon Microsoft

Bien sûr, de Microsoft la vision est complètement contraire. Un représentant du géant de Redmond a envoyé la déclaration suivante à VGC : « Cela n’a aucun sens commercial pour Microsoft de supprimer Call of Duty de PlayStation, compte tenu de son leadership sur le marché des consoles. »

Ces dernières semaines, le PDG de Xbox, Phil Spencer, a déclaré publiquement qu’il avait proposé un nouveau contrat à PlayStation. La réponse des Japonais a également été faite sous les projecteurs des médias, avec quelques déclarations du président Jim Ryan rejetant la proposition :

« Microsoft n’a proposé à Call of Duty de rester sur PlayStation que pendant trois ans après la fin de l’accord actuel entre Activision et Sony. Après presque 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition était insuffisante à plusieurs niveaux et ne tenait pas compte de l’impact sur nos joueurs. Nous voulons nous assurer que les utilisateurs continuent de bénéficier d’une expérience Call of Duty de la plus haute qualité, et la proposition de Microsoft détruit ce principe. »

Source | VGC