Pourquoi Splatoon 3 est déjà l’un des meilleurs jeux Switch

Nintendo a beaucoup misé sur Splatoon ces dernières années. Il n’y a pas longtemps que le premier opus de cette franchise est sorti sur Wii U, et beaucoup d’entre nous ont même été surpris que Nintendo Switch ait prévu le lancement d’un troisième opus (le deuxième sur cette plateforme) pour cette année 2022. Dernière Vendredi, Splatoon 3 arrivait sur Nintendo Switch. Et il semble que désormais, les Inkling et Octaling vont jouer dans la même ligue que Mario, Zelda, Pokémon et Animal Crossing, car ce qui s’est passé ce week-end est un phénomène sans précédent. Quelle est la qualité de Splatoon 3 ?

Splatoon 3 vient de battre tous les records

Vous vous demandez si Splatoon 3 en vaut la peine ou non ? Les Japonais l’ont dit très clairement, et ce week-end dernier, ce dernier opus s’est imposé comme le jeu le plus vendu de l’histoire lors de son premier week-end. Splatoon 3 s’est vendu à 3,45 millions d’exemplaires au Pays du Soleil Levant. Allez, 2,7% des Japonais ont teint des scénarios d’encre ces derniers jours.

Ces données arrivent à un moment très intéressant pour Nintendo. Il semble que Nintendo Switch existe depuis un certain temps, et la console a le vent en poupe pour devenir également la plus vendue de tous les temps. Les actionnaires de Nintendo l’ont également bien vu, et dès que le succès de Splatoon 3 a été connu, les actions ont bondi de 5%.

Qu’y a-t-il de si spécial dans Splatoon 3 ?

Au cours des derniers jours, les critiques de Splatoon 3 ont été très mitigées. Certains critiques se plaignent que le jeu n’est pas assez risqué. Cependant, nous l’avons joué et nous ne sommes pas d’accord avec cette vision. Une franchise doit-elle se réinventer titre après titre ? Pas nécessairement. Si Splatoon 3 a réussi à battre ce record au Japon, c’est parce que Nintendo a su donner à son public ce qu’il demandait vraiment. Splatoon 3 ne risque pas outre mesure car il n’en a pas besoin. Si quelque chose fonctionne, pourquoi auriez-vous besoin d’y toucher ?

Splatoon 3 suit très bien la philosophie d’un autre jeu qui se vend aussi massivement au Japon : Dragon Quest. Chaque titre Splatoon a un seul objectif, qui est aussi simple que d’être le meilleur Splatoon jamais sorti. Et le troisième opus de Splatoon est de loin le meilleur. Sa conception de niveau améliore un peu plus ce à quoi nous avons pu jouer dans l’épisode précédent, en lui donnant une touche beaucoup plus créative qui rappelle d’autres grands jeux Nintendo comme Super Mario Galaxy.

En ce qui concerne le mode multijoueur, les performances ont été améliorées, mais aucun changement drastique n’a été apporté qui affecte la philosophie du jeu lui-même. Et cela nous semble correct, simplement parce qu’il améliore le précédent sans offrir d’avantage aux vétérans ni de barrières aux nouveaux.

Si vous n’avez jamais joué à Splatoon, ne vous laissez pas berner par ce « 3 » dans le titre. Splatoon 3 est le meilleur jeu de la franchise. Son tutoriel est très bien élaboré, et vous pourrez y jouer en étant un novice complet dans la saga. Nous vous garantissons que vous pourrez en profiter à cent pour cent. Si, en revanche, vous avez déjà joué aux précédents, celui-ci vous plaira encore plus.