Comment désactiver l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max disposent d’un nouvel affichage permanent, ce qui indique que votre appareil reste faiblement éclairé même lorsqu’il est endormi, affichant la date et l’heure, le fond d’écran de votre écran de verrouillage et les notifications. Cependant, certains ont dit que cette fonctionnalité est gênante. Voici comment désactiver l’affichage permanent.

Que fait l’écran permanent de l’iPhone 14 Pro ?

L’affichage Always-On utilise une nouvelle technologie d’écran qui exécute l’écran en mode basse consommation, actualisant l’écran une seule fois par seconde et réduisant la luminosité de l’écran. Comme une Apple Watch, cela permet à l’écran de rester allumé même lorsque l’iPhone est en veille.

Dans l’état sombre, votre iPhone affichera votre écran de verrouillage, avec votre fond d’écran coloré, vos widgets, toutes les nouvelles notifications et la date et l’heure actuelles. Vous pouvez appuyer sur l’écran ou utiliser Raise to Wake pour rétablir la pleine luminosité de votre iPhone à tout moment. Les données sensibles ne sont pas affichées dans ce mode Always-On.

Comment désactiver et désactiver l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro ?

Certaines personnes ont déclaré qu’elles trouvaient trop distrayant l’écran de verrouillage riche et coloré de l’iPhone 14 Pro. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’affichage Always-On, voici comment le désactiver définitivement.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max. Appuyez sur Affichage et luminosité. Faites défiler vers le bas pour trouver le paramètre Always-On. Appuyez sur le Switch pour le désactiver. Appuyez à nouveau dessus si vous souhaitez le réactiver.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’affichage permanent la nuit, vous pouvez utiliser le Sleep Focus. Il existe également d’autres cas où le système désactivera temporairement la fonction d’affichage permanent.

Quand l’affichage permanent s’éteint-il automatiquement ?

Dans certaines circonstances, l’iPhone 14 Pro désactivera automatiquement la fonction Always-On lorsqu’il pense que vous n’en avez pas besoin. Si vous posez votre iPhone 14 Pro face vers le bas sur la table, ou s’il détecte qu’il a été placé dans votre poche ou votre sac, l’écran deviendra noir pour économiser la batterie (car vous ne pouvez de toute façon pas voir l’écran du téléphone). Si vous portez une Apple Watch, l’écran de l’iPhone 14 Pro s’éteindra également complètement si votre téléphone remarque que votre montre s’en est éloignée ; l’écran se réveillera automatiquement lorsque vous vous rapprocherez à nouveau.

Si vous utilisez le mode Veille du système avec le Sleep Focus, les fonctions Always-On seront également désactivées. Cela indique que l’iPhone ne brillera pas pendant la nuit, lorsque vous dormez.

Si vous utilisez le mode faible consommation, l’activation permanente sera également désactivée. Bien que le mode Always-On soit économe en énergie, il utilise encore une certaine autonomie de la batterie et le mode Low Power fait tout ce qu’il peut pour économiser le jus. En utilisation normale, même avec un écran toujours actif, vous devez vous attendre à ce que votre iPhone 14 Pro dure environ aussi longtemps que votre précédent iPhone.

Pour des raisons d’économie d’énergie, votre iPhone désactivera également l’affichage Always-On si vous n’avez pas utilisé votre téléphone récemment. Ainsi, si vous le rangez à long terme dans un tiroir, l’affichage permanent s’éteindra au bout d’un moment.

Puis-je personnaliser l’écran de verrouillage permanent ?

Au lancement, les utilisateurs n’ont aucun moyen de modifier spécifiquement l’apparence de leur iPhone en mode permanent. Il reflète l’état de votre écran de verrouillage actuel, le même que lorsque votre appareil est éveillé, sauf dans un état considérablement assombri. Les photos de personnes sont atténuées spécialement pour préserver les détails du teint. Cependant, il n’y a pas de fonctionnalité pour choisir un écran de verrouillage permanent en noir et blanc plus minimal par exemple. Peut-être qu’Apple ajoutera cela dans une future mise à jour logicielle, mais la société n’a jusqu’à présent annoncé aucun plan de ce type.

