Assassin’s Creed Mirage construira des ponts narratifs avec Valhalla et d’autres jeux de la saga

L’histoire d’Assassin’s Creed s’est développée au cours de ses 15 années de vie, des heures et des heures de contenu qui ont forgé une mythologie complexe pleine de couches et d’éléments. A l’occasion de l’annonce d’Assassin’s Creed Mirage, le nouveau chapitre de la saga, Netcost a eu l’occasion d’interviewer Sarah Beauliau, directrice narrative du jeu vidéo. Nous demandons à quel point l’histoire de Mirage sera liée à Valhalla, et il nous dit qu’il y aura des liens avec ce jeu et les précédents.

« et il y en a. Je ne veux rien gâcher, mais ce n’est pas le seul lien », dit-il, faisant référence au fait que Basim est l’un des personnages de Valhalla. Beaucoup de ces références à l’intrigue se concentrent sur les « choses dites » par le personnage du titre Ubisoft Montréal. « construire des ponts [narrativos] C’était l’un de nos principaux objectifs, et pas seulement avec Valhalla, mais aussi avec d’autres jeux Assassin’s Creed. » Si vous les avez joués, il y aura des éléments que vous « reconnaîtrez », mais « d’un point de vue différent de celui que vous connaissez ».

L’histoire du présent, mise au rebut

Ni histoire du présent ni juste mythologie. Le nouvel épisode de la saga passera plus que sur la pointe des pieds et choisira de concentrer son attention sur l’enchaînement de la construction de l’intrigue de Basim dans ce Bagdad du IXe siècle, encore à son apogée. Cela a été admis par Beauliau elle-même dans une interview avec ce magazine.

Assassin’s Creed Mirage nous emmènera dans une aventure à travers les yeux de Basim, un personnage qui commencera par le bas et deviendra un Maître Assassin. Roshan, un Assassin vétéran qui agira en tant que mentor, aura beaucoup à faire lors de ce voyage. En effet, elle le conduira à rejoindre l’Ordre des Cachés.

Le jeu sera mis en vente en 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Amazon Luna.