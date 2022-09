Audacity est un logiciel audio gratuit pour l’enregistrement et l’édition multipistes

Audacity est un logiciel audio gratuit, open source, multiplateforme et facile à utiliser pour l’enregistrement et l’édition multipistes. Il peut enregistrer de l’audio en direct via un microphone, une table de mixage ou numériser des enregistrements à partir d’autres supports. Avec certaines cartes son et sur n’importe quelle version récente de Windows, Audacity peut également capturer de l’audio en streaming.

Importez des fichiers audio, modifiez-les et combinez-les avec d’autres fichiers ou de nouveaux enregistrements. Exportez vos enregistrements dans plusieurs formats de fichiers courants.

Audacity est-il adapté à l’enregistrement d’un podcast ?

Oui, Audacity propose un grand nombre d’effets et de courbes d’égalisation prédéfinies avec prévisualisation en temps réel. Il vous permet également d’importer et d’exporter nativement WAV, AIFF, AU, FLAC et MP3. De plus, une fonction de canard automatique vous permet de mélanger différentes pistes audio ou voix off pour enregistrer un podcast approprié.

Audacity est-il sûr à utiliser ?

Audacity est un logiciel gratuit et open-source qui existe depuis de nombreuses années, donc oui, il est sûr à utiliser. Il y a eu une certaine controverse en 2021 après l’acquisition de la société par Muse Group et des modifications ont été apportées à la politique de confidentialité du programme, mais heureusement, les protestations de la communauté ont remis Audacity sur les rails.

Audacity fonctionne-t-il sur Android ou iOS ?

Non, Audacity n’est pas disponible pour Android ou iOS, mais WavePad offre des fonctionnalités similaires et est disponible gratuitement sur mobile.

Quelles sont les meilleures fonctionnalités d’Audacity ?

Audacity contient plusieurs fonctionnalités pour enregistrer et éditer différents types de fichiers audio tels que :

100+ effets sonores.

Socket en charge des fichiers audio 16 bits, 24 bits et 32 ​​bits

Compresseur audio simple

Un mixeur intégré

Fenêtre Plot Spectrum pour une analyse détaillée des fréquences

Traitements par lots pour régler plusieurs fichiers audio à la fois

Quelles sont les meilleures alternatives à Audacity ?

WavePad et ocenaudio sont des alternatives bien connues pour enregistrer et éditer des fichiers audio.

Audacity est-il gratuit ?

Oui, Audacity est gratuit et open-source. Vous pouvez utiliser ce logiciel à des fins personnelles ou commerciales.

Fonctionnalités

Enregistrement

Audacity peut enregistrer de l’audio en direct via un microphone ou une table de mixage, ou numériser des enregistrements à partir d’autres médias.

Exporter / Importer

Importez, éditez et combinez des fichiers audio. Exportez vos enregistrements dans de nombreux formats de fichiers différents, y compris plusieurs fichiers à la fois.

Qualité sonore

Prend en charge 16 bits, 24 bits et 32 ​​bits. Les taux d’échantillonnage et les formats sont convertis à l’aide d’un rééchantillonnage et d’un tramage de haute qualité.

Plugins

Socket en charge des plug-ins d’effet LADSPA, LV2, Nyquist, VST et Audio Unit. Les effets peuvent être facilement modifiés dans un éditeur de texte – ou vous pouvez même écrire votre propre plug-in.

Édition

Édition facile avec Couper, Copier, Coller et Supprimer. Egalement un nombre illimité d’annulations (et de rétablissements) séquentielles dans la session pour revenir en arrière d’un nombre quelconque d’étapes.

Effets

Expreview en temps réel des effets LADSPA, LV2, VST et Audio Unit (macOS). Plug-in Manager gère l’installation des plug-ins et l’ajout/la suppression d’effets et de générateurs dans les menus.

Accessibilité

Les pistes et les sélections peuvent être entièrement manipulées à l’aide du clavier. Large gamme de raccourcis clavier.

Une analyse

Mode d’affichage Spectrogramme pour visualiser et sélectionner les fréquences. Fenêtre Plot Spectrum pour une analyse détaillée des fréquences. Socket en charge des plug-ins d’analyse Vamp.

Quoi de neuf

Correction d’un bug avec les points d’enveloppe, qui pouvaient se multiplier de manière incontrôlable et faire planter Audacity. En particulier:

#1476 : Les points d’enveloppe sont multipliés lors de l’utilisation de l’égaliseur de courbe de filtre ou de l’égaliseur graphique

# 1477: Filter Curve EQ plantera s’il y a un point d’enveloppe en dehors de la sélection

Remarques précédentes :

Audacity 3.1.3 est une version de correctif pour Audacity 3.1.

Il améliore les aspects suivants :

Performance améliorée. Le chargement des projets en particulier devrait désormais être jusqu’à 50 fois plus rapide par rapport à la version 3.1.0. #2121 #2087 #2065 #2267

Ajout de guides d’accrochage lors du redimensionnement des clips # 2066

Ajout de nouveaux raccourcis pour la boucle : Maj+L pour « Définir la boucle sur la sélection », Maj+Alt+L pour « Effacer la région en boucle » #2209

Ajout d’un nouvel indicateur de région de sélection dans la chronologie (fonction identique à celle trouvée avant la version 3.1, mais avec des visuels mis à jour) # 2067

Modification des messages d’erreur pour qu’ils ressemblent moins à un rapport de plantage #2178

Rajout de l’indicateur de lecture rapide (triangle vert et ligne) qui s’était perdu lors du développement de la version 3.1.0 #2122

Correction de la vitesse de lecture ne mettant pas à jour la vitesse de lecture dynamiquement # 2149

Correction des régions en boucle créées involontairement lors de la tentative d’utilisation de Timeline Quick Play # 2182

Boucle fixe jouant parfois le mauvais son # 2103

Correction d’un bug qui pouvait entraîner une perte de données lors de la jonction de plusieurs clips # 2226

Correction de la visibilité de l’aperçu du scrub #2294

Correction d’un bug lors de la tentative de localisation manuelle de FFMPEG #2282

Correction d’un bug avec la lecture en boucle #2314

Correction d’un plantage et d’un bug spécifique à macOS lors du renommage de clips synchronisés à l’aide d’une boîte de dialogue. #2199, #2198

Correction d’un crash lors de la libération d’une poignée de clip # 2147

Correction d’un blocage lors de la fermeture d’Audacity avec la fenêtre de journalisation ouverte #2114

Correction d’un crash lors du chargement d’un projet enregistré à l’aide de certains compilateurs #2216

Correction d’un crash lors du collage après l’exécution des macros #2021

Correction d’un crash lors de l’annulation d’une invite nyquist # 2239

Notes de version complètes ici.