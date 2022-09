Comment jouer et télécharger la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2

Il y a des gens chanceux, et puis il y a des gens qui peuvent jouer au nouveau Call of Duty avant tout le monde. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez faire partie de ces privilégiés, donc si vous souhaitez vous plonger dans le nouvel opus de la saga, mieux vaut prendre des notes et découvrir ce qu’il vous reste à faire pour l’obtenir.

Le nouveau Call of Duty

Les habitants d’Infinity Ward nous ont appelés le 15 septembre pour assister à la diffusion en direct qu’ils ont préparée de toutes les nouvelles qu’apportera le prochain grand épisode de la saga Call of Duty. L’événement de présentation, appelé Call of Duty: NEXT, donnera des détails sur les modes multijoueurs du jeu, la nouvelle Warzone et le très attendu Warzone Mobile pour téléphones mobiles.

Cet événement réunira plus de 150 streamers bien connus qui seront chargés de générer du contenu et de jouer les nouveaux modes sur place afin que le public qui se connecte à l’émission puisse voir toutes les nouvelles qui seront détaillées en plein mouvement. Et c’est qu’être un influenceur dans le monde de Call of Duty a ces avantages, mais ne vous inquiétez pas, vous le pouvez aussi.

Télécharger la bêta de Modern Warfare II

Avec l’idée de tester à l’échelle mondiale, Activision a préparé, comme chaque année, une période de test au cours de laquelle les utilisateurs pourront jouer aux modes de jeu avant que le titre n’arrive officiellement dans les stores. Les premiers à le faire seront les joueurs PlayStation, qui avec l’exclusivité chaque année pourront jouer une semaine avant les autres.

Ensuite, il viendra sur Xbox et PC, pouvant également jouer entre plates-formes pour que rien ne soit laissé de côté, car comme toujours, les modes multijoueurs pourront mélanger des joueurs de PlayStation, Xbox et PC. Lors de la diffusion du 15, nous saurons exactement quelles cartes et modes de jeu seront disponibles, donc pour l’instant tout ce que nous pouvons faire est d’attendre de pouvoir le télécharger. Mais quand?

dates bêta

La première chose que vous devez garder à l’esprit est que les utilisateurs de PlayStation passent en premier. Si vous avez une console Sony, que ce soit une PS4 ou une PS5, vous pourrez jouer à la bêta avant les joueurs Xbox et PC. Et aussi, si vous avez précommandé le jeu, vous pourrez jouer à la bêta une semaine avant quiconque ne l’a pas précommandé jusqu’à présent.

Si vous avez déjà réservé le jeu, à partir de demain (14 septembre) à 19h00, vous pourrez télécharger les fichiers sur votre console pour que tout soit prêt pour le 16 (jour du début du premier test). De cette façon, vous ne perdrez pas de temps à télécharger et vous pourrez profiter au maximum des heures où la version bêta est disponible. Les dates sont les suivantes :

Si vous avez PlayStation :

Du 16 au 17 septembre si vous avez précommandé le jeu (Early Access)

Du 18 au 20 septembre (bêta ouverte pour tous les joueurs PlayStation)

Du 22 au 26 septembre (Open Beta pour tous les joueurs PlayStation et avec crossplay)

Si vous êtes sur PC ou Xbox :

Du 22 au 23 septembre si vous avez précommandé le jeu (Early Access)

24-26 septembre (bêta ouverte pour tous les joueurs PC et Xbox)

Où regarder l’événement en direct ?

Si vous souhaitez suivre l’événement de présentation en direct, vous n’aurez qu’à attendre le 15 septembre à 19h00 (France) pour que la vidéo YouTube suivante commence à fonctionner.