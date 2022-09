La scène supprimée de House of the Dragon avec le grand mariage de Viserys est filtrée

Dans ces premiers épisodes de House of the Dragon, nous avons eu plusieurs sauts dans le temps qui nous ont laissé sans voir certains moments clés de la vie de ses personnages. C’est le cas du mariage entre Viserys et Alicent, ou de la bagarre qui a éclaté lorsque l’amitié entre Alicent et Rhaenyra s’est rompue. Des moments que nous étions initialement censés voir. En fait ils ont été filmés et ont fini par tomber dans la salle de montage. Heureusement, certains d’entre eux ont été récupérés par Greg Yaitanes pour les fans de fiction les plus invétérés.

Réalisateur de trois des quatre épisodes jusqu’à présent, Yaitanes a mis en ligne sur son instagram plusieurs captures d’écran du mariage de Viserys et du combat entre Alicent et Rhaenyra à cause de cela. « Il y a deux scènes qui n’ont malheureusement pas atteint le montage final, mais Milly Alcock et Emily Carey étaient très puissantes », a commenté Yaitanes sur leurs réseaux.

Dans leurs rôles respectifs, les deux actrices ont discuté et tout jeté à la figure après des années d’amitié, de tension sexuelle et qui sait si même d’amour. Ils l’ont fait après un calme tendu qui a embrassé leurs personnages pendant les préparatifs de la célébration, au cours desquels nous avons apprécié des moments aussi intimes que celui où Rhaenyra a aidé Alicent à attacher sa robe. Une approche dans laquelle il était sûrement tiraillé entre la nostalgie et le désir de tuer.

Tanya Tyatyambo Couper, styliste et maquilleuse pour House of the Dragon, a également voulu partager sa douleur d’avoir perdu ces scènes, mais pas tant pour ses performances que pour les détails élaborés de celles-ci. « La robe, les cheveux, le diadème… c’est dommage qu’il n’ait pas été coupé. La salle de coupe est si triste parfois… Pourquoi tu me fais ça ? », a plaisanté l’artiste.

Il est curieux que tant d’accent soit mis sur la salle de montage et la barre haute qu’elle impose et qui nous a empêché de voir des scènes comme le mariage, puisque la série a donné de quoi parler ces dernières semaines en raison de ses erreurs visuelles et divers échecs terribles effets visuels. Même HBO a dû venir au premier plan pour s’excuser et garantir que ses erreurs seront corrigées. Mais avec tout, House of the Dragon continue de recruter des followers, de convaincre et de battre des records.

On dit qu’à chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent la pièce en l’air et le monde attend de voir dans quel sens elle tombera : la grandeur ou la folie. Dans le cas de la série, la pièce HBO Max semble être tombée sur la tête et House of the Dragon est devenue le phénomène de la saison.