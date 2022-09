Qu’est-ce que Fediverso, la voie d’évacuation de la puissance de Big Tech

Un espace libre, décentralisé et ouvert, où les données sont entre les mains des utilisateurs et non des grandes plateformes.

C’était la promesse initiale du web. Un lieu gratuit pour se connecter pour discuter, s’informer, sans abus, sans censure, où tout répond aux principes démocratiques. Mais, comme le disait Paul Valéry, aujourd’hui l’avenir n’est plus ce qu’il était. Les promesses ont été rompues. Dans les périphéries du web, en revanche, ils résistent. Au-delà des limites des plates-formes grand public gérées par Big Tech, il existe un espace libre, décentralisé et ouvert. Cela s’appelle Fediverso, et même si nous ne l’avons pas encore compris, nous avons besoin de beaucoup. Nous en avons parlé avec Claudio « Vecna ​​» Agosti, hacker, activiste médiatique et fondateur de Tracking Exposed, une organisation qui analyse l’influence des algorithmes.

Commencez à partir d’ici. D’après les algorithmes, ils ne sont ni bons ni mauvais mais ils peuvent être dangereux.

L’algorithme est une puissance invisible. Il peut s’agir d’une cage ou d’un filtre utile. Chaque jour, nous laissons des traces numériques qui sont analysées par des algorithmes. Des algorithmes qui sont entre les mains de grandes plateformes. Le modèle économique sur lequel ils reposent est de collecter un maximum d’informations pour ensuite les revendre. Le problème est que nos données sont utilisées de manière instrumentale par les plateformes qui appartiennent à la Big Tech. Les algorithmes ne sont pas mauvais.

Alors comment pouvons-nous protéger nos données ?

Un moyen assez simple est le cloisonnement, par exemple en isolant Facebook dans un navigateur spécifique, afin qu’il ne puisse pas communiquer et échanger des cookies avec d’autres sites. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d’utiliser Google, par exemple, vous pouvez au moins essayer de ne leur montrer qu’une petite partie de vos recherches. Diversifier les outils que nous utilisons. C’est une question d’habitude. Cependant, les solutions ne peuvent être uniquement technologiques, le cloisonnement est un antidote temporaire à ceux qui abusent de nos droits.

Cependant, il est difficile de comprendre à quels droits nous renonçons.

Oui, l’architecture des plateformes entrave l’exercice du droit. Clics infinis, interfaces complexes. Nous avons besoin de procédures plus simples, plus rapides et plus transparentes. Mais il n’est évidemment pas dans leur intérêt de les adapter. Vous devez écrire des e-mails aux plateformes pour savoir quelles données sont traitées. Beaucoup ne sont souvent pas signalés. Déposez une plainte auprès du garant de la confidentialité, demandez à faire valoir vos droits, puis vérifiez s’il y a eu ou non des changements.

Mais cela ne suffit pas.

Non, et en effet il existe une alternative à tout cela.

C’est le Fedivers. Un espace numérique décentralisé où les utilisateurs ont le contrôle sur leurs données. Les serveurs sont indépendants et sont appelés instances, le logiciel est open source et les protocoles suivent un standard ouvert.

Aidez-moi à mieux comprendre.

Ainsi, sur le Fediverso, il y a les « bons » jumeaux de toutes les plateformes. Par exemple Mastodon similaire à Twitter, Friendica à Facebook, Pixelfed à Instagram, Peertube Youtube et ainsi de suite. Pourquoi bon? Tout d’abord ce sont des serveurs fédérés, donc gratuits, ils n’appartiennent à aucune entreprise, donc ils n’ont pas de logique de profit. Aucune de ces plateformes n’est basée sur des algorithmes de recommandation, il n’y a pas de suggestions promotionnelles ou à des fins de marketing. Ils veulent juste rassembler les gens et communiquer.

Claudio « Vecna ​​» Agosti, hacker, activiste médiatique et fondateur, en 2012 du Centre Hermès pour les droits de l’homme sur le net, et en 2016 de Tracking Exposed, une organisation qui analyse les dimensions de l’influence des algorithmes.

Vous avez également dit que les protocoles suivent une norme ouverte.

Oui, dans le Fediverso, il n’y a pas de jardins clos, tout le monde parle la même langue et la communication est ouverte sur toutes les plateformes. Par exemple, je peux suivre en toute sécurité le contenu des utilisateurs même si je ne suis pas enregistré sur le serveur où ils ont été publiés.

Toutes ces fonctionnalités vous permettent-elles d’avoir un meilleur contrôle sur les données ?

Bien sûr, d’abord parce qu’elle est décentralisée, chacun peut tout gérer en toute autonomie. Et puis personne n’a intérêt à collecter vos données à partir du moment où elles ne sont pas nécessaires. Ils n’ont pas besoin d’être vendus, analysés ou systématisés pour gagner de l’argent.

Et le Fediverso pourrait-il vraiment devenir le nouvel Internet ?

Devrait. Mais il y a des obstacles. La plupart des gens ne sont même pas conscients du risque qu’ils courent en remettant leurs données entre les mains de grandes plateformes, comment peuvent-ils chercher une alternative ? Vous choisissez quelque chose de différent quand vous savez que cela vous apporte un avantage. Ce sera un défi mais nous devons essayer de déclencher une migration massive dans le Fediverse. Certes, nous avons besoin à la fois d’une mobilisation d’en bas, par le bouche à oreille, et d’en haut. Les ministères, les institutions, les entreprises devraient être les premiers à l’utiliser. Les garants de la confidentialité doivent faire savoir aux gens qu’il existe des moyens de protéger leurs données.

Gagne-t-il aussi la liberté d’expression ?

Oui, car il n’y a pas de réseau de censure centralisé. Tout est plus libre.

En revanche, n’y a-t-il pas un risque de ne pas pouvoir modérer des contenus dangereux, violents ou illégaux ?

Cela pourrait être un problème. Distribuer dans une communauté la sensibilité de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas pourrait être plus flexible. Mais des alternatives sont déjà envisagées. Par exemple, Mastodon fournit un ensemble de directives pour la conduite des utilisateurs et dispose de modérateurs au sein de certains serveurs qui contrôlent la qualité du contenu.