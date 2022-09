Bonnie Ross, dirigeante de 343 Industries, quitte l’étude après 27 ans

Microsoft et la vétéran de l’industrie Bonnie Ross ont annoncé aujourd’hui sa retraite, avec l’intention de se concentrer sur sa famille alors que 343 Industries s’apprête à restructurer ses rôles de direction. Beaucoup spéculent que la vraie raison est le scandale causé par Halo Infinite et ses promesses non tenues.

Bonnie Ross travaille dans l’espace Xbox depuis près de trois décennies, collaborant sur des franchises comme Gears of War, Alan Wake et même des accords d’édition tiers pour des titres comme Jade Empire et Mass Effect. Son geste le plus surprenant a été lorsqu’il a continué à diriger 343 Industries après avoir exposé sa vision de Halo, face à un climat d’entreprise chez Microsoft qui donnait l’impression que la franchise était en déclin. Avant et après la création de 343i, Ross et son équipe ont contribué au lancement de plusieurs produits Halo acclamés par la critique, notamment Halo 3 : ODST, Halo Reach, Halo Anniversary, Halo Spartan Assault/Strike et Halo Wars 2.

Bonnie Ross dit au revoir à 343 Industries après 15 ans

« Après plus de 28 ans dans le monde du jeu vidéo chez Microsoft, dont 15 ans à la tête de 343 Industries et Halo. À travers ses avancées les plus ambitieuses. Bonnie Ross quitte Microsoft et passe plus de temps avec sa famille. Nous sommes reconnaissants pour son leadership sur 343 au cours duquel l’équipe a sorti Halo 4, Halo 5, Halo : The Master Chief Collection. Ainsi que les séries télévisées Halo et Halo Infinite. Nous vous souhaitons le meilleur. Le directeur de production Pierre Hintze deviendra chef de studio avec effet immédiat. L’équipe de 343 travaille dur pour livrer la mise à jour hivernale, la plus grosse mise à jour de Halo Infinite depuis sa sortie. »

Sous la direction de Bonnie Ross, il a également créé Halo: Master Chief Collection, qui a ambitieusement porté plusieurs jeux Halo dans une seule propriété. La tâche était gargantuesque et elle a été lancée dans un état difficile, mais les années d’investissement qui ont suivi en ont fait un titre vraiment stellaire. À l’extrême opposé, Halo Infinite a été lancé avec le score Metacritic le plus élevé de la série à ce jour, mais son service de streaming a laissé les fans réclamer une diffusion de contenu plus rapide.

343 Industries s’adapte aux temps nouveaux

À cette fin, Microsoft a également annoncé que l’équipe de direction subissait une sorte de remaniement, divisant le rôle de Bonnie Ross en trois parties pour mieux servir l’empreinte croissante de la franchise, qui comprend désormais une émission télévisée et d’autres projets croisés. demi.

Pierre Hintze, vétéran du studio et chef de la production, deviendra chef du studio 343i à l’avenir, dirigeant le développement continu de Halo Infinite et The Master Chief Collection, ainsi que les futurs jeux. L’équipe de direction sera élargie avec de nouveaux rôles, dont Bryan Koski, qui deviendra PDG de la franchise, et Elizabeth Van Wyck, qui supervisera les activités et les opérations.

Bonnie Ross a noté sur son Twitter qu’elle espérait rester chez 343 Industries pour terminer le déploiement de la mise à jour, mais un problème médical familial a fait avancer ses plans.