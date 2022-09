Voici le nouveau Xperia Stream, l’accessoire ventilateur pour les jeux mobiles de Sony

Sony a présenté un nouvel accessoire spécialement conçu pour les jeux mobiles. Il s’agit du nouveau Xperia Stream, un ventilateur pour appareils mobiles haut de gamme qui se fixe à l’arrière afin de réduire sa température et ainsi éviter une éventuelle baisse de performances. Cela a été présenté à travers une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, ses premières images et une série de spécifications que nous détaillons ci-dessous.

C’est le nouvel accessoire de la famille Sony Xperia

Ainsi, le nouveau Xperia Stream, en plus d’intégrer son propre ventilateur, ajoute une série de ports qui profitent à sa connectivité et à sa polyvalence, comme un port HDMI ou un port Ethernet. Le port HDMI prend en charge la résolution Full HD à 120 Hz et un port USB Type-C pour le chargement et une prise jack 3,5 millimètres sont également inclus. Bien sûr, à défaut de connaître son prix définitif, on connaît son plus gros handicap : il n’est compatible qu’avec le mobile Xperia 1 IV.

Grâce à sa conception ergonomique, le Xperia Stream tient confortablement dans les mains des joueurs, avec toutes les connexions situées au bas du Xperia Stream, de sorte que les câbles n’interfèrent pas avec les doigts ou les mains pendant le jeu. D’autre part, et grâce au menu Game Enhancer, vous pouvez contrôler les paramètres du ventilateur tels que sa vitesse, le taux de rafraîchissement et de réponse, et plus encore.

N’oublions pas que le terminal pour lequel il a été conçu, le Sony Xperia 1 IV, intègre la technologie la plus avancée en matière de matériel de jeu mobile, avec une puce Snapdragon de huitième génération qui a tendance à chauffer plus que souhaité lors de sessions de jeu exigeantes. Avec le Xperia Stream, il est prévu d’atténuer sa surchauffe et d’offrir, à son tour, plus d’options de configuration pour les joueurs plus avancés.

Source | Sony