Téléchargez les fonds d’écran officiels iPhone 14 et 14 Pro en pleine résolution ici

iOS 16, qui est sorti aujourd’hui pour tout le monde, est livré avec une gamme de nouveaux fonds d’écran. Cependant, Apple a également introduit de nouveaux fonds d’écran exclusifs aux derniers modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro. Mais si vous souhaitez obtenir ces nouveaux fonds d’écran sans avoir à acheter un nouvel appareil, vous pouvez les télécharger ici.

Comme nous l’avons détaillé précédemment ici sur Netcost-security.fr, iOS 16 introduit un nouveau système de fond d’écran grâce à l’écran de verrouillage repensé. Malheureusement, alors que la mise à jour introduit de nombreux nouveaux fonds d’écran, Apple a également supprimé pratiquement tous les anciens fonds d’écran.

Quant aux nouveaux fonds d’écran de l’iPhone 14, il y en a un nouveau pour chaque couleur d’appareil. Pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, Apple a créé des images spécifiques pour les modèles bleu, minuit, violet, rouge et starlight. Le fond d’écran de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max est disponible en quatre couleurs différentes, tout comme les iPhones : violet foncé, or, argent et noir sidéral.

Tout comme les autres fonds d’écran iOS 16, ces nouveaux fonds d’écran iPhone 14 n’ont pas de version spécifique pour le mode sombre. Heureusement, nous avons pu extraire les fonds d’écran dans leurs résolutions d’origine directement à partir du firmware de l’iPhone 14.

Vous pouvez télécharger le nouveau fond d’écran de l’iPhone 14 dans leur résolution complète ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur l’image et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis de le définir comme image d’arrière-plan via l’application Photos ou l’application Paramètres si vous utilisez un appareil iOS.

Il convient de noter que les fonds d’écran ont tous été conçus spécifiquement pour l’orientation portrait, de sorte qu’ils peuvent ne pas être beaux sur des appareils tels que les Mac et les iPad.

