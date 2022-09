Assassin’s Creed Mirage était une extension de Valhalla "juste pour quelques semaines »

Le développement d’Assassin’s Creed Mirage a récemment été confirmé par Ubisoft, mais avant que la société française ne le rende public, des médias comme Bloomberg ont rapporté l’existence du projet. Les sources du journaliste Jason Schreier ont souligné que Mirage était né comme une extension pour Assassin’s Creed Valhalla, mais était-ce vraiment le cas ? Dans une interview accordée à Netcost, Sarah Beaulieu, directrice narrative du titre, a confirmé la véracité de la nouvelle, bien qu’elle ait précisé que son statut de DLC n’a duré « que quelques semaines ».

Bealulieu ne se souvient pas exactement de la durée de l’expansion, mais en tout cas, il soutient que cette période a été très courte. Plus tard, le projet est devenu indépendant et a acquis sa propre entité en tant que produit distinct. « et, ça allait être une expansion, mais seulement pour quelques semaines », a-t-il répondu. « Quand nous avons commencé à travailler dessus, nous avons réalisé que nous avions l’opportunité de faire ce que nous voulions faire. »

Les développeurs se sont tournés vers le passé et ont concentré leur attention sur les principaux piliers de la série, à savoir les assassinats, la furtivité et le parkour. Ils n’ont pas seulement reproduit la mécanique du passé, mais ont introduit de nouvelles mécaniques pour renforcer chacun de ses éléments.

Un jeu avec une structure plus linéaire

Cette nouvelle aventure se déroule 20 ans avant l’histoire d’Eivor, lorsque Basim a commencé son voyage en tant que membre de l’Ordre du Caché. Le personnage a fait ses débuts dans Assassin’s Creed Valhalla, déjà comme l’un des grands maîtres de la Confrérie. Quant à la structure du jeu, elle sera plus compacte et linéaire que celle d’Origins, Odyssey et Valhalla, puisqu’elle s’affranchit des mécaniques RPG (dialogues avec décisions, expérience) et des cartes gigantesques pour concentrer toute l’action dans la ville de Bagdad. , au cours de l’âge d’or de la ville. Même ainsi, à certains moments, vous pouvez choisir l’ordre des missions.

Assassin’s Creed Mirage est prévu pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Amazon Luna. Le jeu, qui sortira en 2023, n’appartient pas au projet Infinity, qui comprend Codename Red (le Japon féodal) et Codename Hexe (lié à l’incendie des sorcières).