Un médicament contre le cancer du poumon réduit le risque de récidive ou de décès de 77 % : 3 patients sur 4 vivants à 4 ans

L’osimertinib d’AstraZeneca réduit de 77 % le risque de récidive ou de décès chez les patients atteints d’une forme de cancer du poumon. « Des résultats sans précédent »

Le médicament osimertinib (nom commercial Tagrisso) développé par la société pharmaceutique AstraZeneca s’avère extrêmement efficace chez les patients atteints d’une forme particulière de cancer du poumon, le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à un stade précoce caractérisé par des mutations au niveau du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Après chirurgie – avec résection complète de la masse tumorale – et traitement par le médicament, en effet, « une amélioration prolongée et cliniquement significative de la survie sans maladie (DFS) par rapport au placebo » a été enregistrée, comme l’indique un communiqué de presse. de la société anglo-suédoise. Plus précisément, une survie d’environ cinq ans et demi a été observée et 3 patients sur 4 étaient indemnes de la maladie à quatre ans. Il s’agit d’un résultat exceptionnel compte tenu du risque élevé de récidive et de mortalité de cette forme répandue de cancer du poumon.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques japonais du National Cancer Center Hospital East de Kashiwa, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Guangdong Lung Cancer Institute (Chine ), Yale University School of Medicine and Cancer Research Center (États-Unis), AstraZeneca Late Oncology Research & Development (Royaume-Uni) et plusieurs autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Masahiro Tsuboi du département de chirurgie thoracique et d’oncologie de l’université japonaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir poursuivi l’essai clinique de l’étude de phase 3 ADAURA, un essai clinique randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo. sur environ 700 patients atteints d’un cancer du poumon à un stade précoce (IB, II et IIIA). Les patients étaient inscrits dans plus de 200 centres médicaux dans une vingtaine de pays, dont l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud, les États-Unis et le Moyen-Orient.

Les participants ont été traités avec 80 milligrammes d’osimertinib (sous forme de comprimés oraux une fois par jour) ou un placebo, pendant une période de trois ans ou jusqu’à la rechute de la maladie, a expliqué AstraZeneca. Comme indiqué, les bénéfices cliniques pour les patients traités ont été extrêmement positifs ; non seulement 3 sur 4 étaient vivants et sans maladie quatre ans après le traitement après résection chirurgicale, avec une réduction de 77 % du risque de récidive ou de décès, mais cela a également réduit de 76 % une complication très courante de cette maladie – les cancers .secondaire au cerveau et à la moelle épinière, associée à un mauvais pronostic. Jusqu’à il y a quelques années, il n’y avait pas de traitement ad hoc pour ces patients après la chirurgie, mais ces résultats donnent un espoir concret de survie. Le médicament a déjà été approuvé et rendu remboursable par l’Agence française des médicaments (AIFA).

« Les résultats actualisés de l’étude ADAURA montrent que le traitement adjuvant par l’osimertinib continue non seulement à prolonger la survie sans maladie des patients atteints d’un cancer du poumon à un stade précoce avec mutation de l’EGFR après la chirurgie, mais réduit également le risque dans le temps de récidive dans le centre système nerveux », a déclaré le Dr Filippo de Marinis, directeur de la division d’oncologie thoracique de l’Institut européen d’oncologie (IEO) à Milan et principal contact pour l’étude ADAURA en France. « Ces données confirment l’utilisation de l’osimertinib adjuvant comme norme de soins pour ces patients, caractérisés jusqu’à présent par des taux de rechute élevés et le manque d’options thérapeutiques ciblées après la chirurgie », a ajouté l’expert. « Les résultats de l’étude ADAURA sont sans précédent et ont conduit, en mai 2021, à l’approbation européenne de l’osimertinib comme adjuvant pour les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce avec des mutations du gène EGFR. Les bénéfices obtenus, sur la base des résultats actualisés de l’étude, soit une réduction de 73% du risque de récidive ou de décès dans la population globale et une médiane de survie sans maladie d’environ cinq ans et demi, sont réellement significatifs et fixent un nouvelle norme de traitement, face à une excellente tolérance », a conclu de Marinis.