Comment regarder Kayo Sports sur LG Smart TV

Regarder des événements sportifs est un excellent moyen de profiter de votre journée après le travail ou du week-end avec votre famille ou vos amis. Si vous êtes australien, Kayo Sports est un excellent service d’abonnement que vous pouvez utiliser pour diffuser toutes sortes d’événements sportifs. Quel que soit le sport – Cricket, Football, Basketball, eSports – vous l’appelez tout. Maintenant, regarder des événements sportifs sur votre grand écran vous offre une bien meilleure expérience. Alors, voici notre guide sur la façon dont vous pouvez regarder Kayo Sports sur un téléviseur intelligent LG.

Pour regarder du contenu sur Kayo Sports, vous devez avoir un abonnement. Vous pouvez choisir parmi trois forfaits différents qui vous coûtent respectivement 25 $ AUS, 27,50 $ et 35 $ AUS par mois. Une fois que vous avez votre plan d’abonnement souhaité, vous pouvez simplement télécharger l’application sur vos appareils mobiles ou vos Smart TV. Si vous avez un téléviseur intelligent LG avec vous, voici le guide que vous devez suivre pour savoir comment regarder Kayo Sports sur les téléviseurs intelligents LG.

Regardez Kayo Sports sur les téléviseurs intelligents LG

Avant de voir comment vous pouvez télécharger et regarder Kayo Sports sur un LG Smart TV, vous devez d’abord voir si votre modèle de LG Smart TV prend en charge l’application Kayo Sports.

Téléviseurs intelligents LG pris en charge

Téléviseurs intelligents LG sortis en 2018 et plus récents

Le téléviseur doit exécuter WebOS 4 ou une version plus récente

Les téléviseurs LG Netcast ne sont pas pris en charge et vous ne pouvez pas non plus utiliser le navigateur Web intégré pour diffuser Kayo Sports.

Année du modèle de téléviseur Version WebOS 2018-2019 WebOS 4 2020 WebOS 5 2021 WebOS 5 2022 WebOS 22

Pour vérifier la version de WebOS sur votre LG Smart TV, procédez comme suit.

Prenez la télécommande de votre LG Smart TV et appuyez sur le bouton Paramètres dessus.

Accédez à Paramètres rapides et sélectionnez Général.

Maintenant, sélectionnez l’option À propos de ce téléviseur.

Enfin, sélectionnez la version WebOS.

Si la version WebOS TV est WebOS 4 ou plus récente, vous pouvez télécharger l’application Kayo Sports sur votre LG Smart TV. Voici comment vous pouvez télécharger l’application Kayo Sports sur votre LG Smart TV.

Téléchargez l’application Kayo Sports sur LG Smart TV

Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande LG Magic. À l’aide de la télécommande, naviguez et sélectionnez la liste des applications. Maintenant, sélectionnez l’icône de recherche à droite et tapez Kayo. À partir des résultats de la recherche, vous devriez voir l’application Kayo. Sélectionnez l’application, puis cliquez sur le bouton d’installation. L’application Kayo Spots va maintenant être téléchargée sur votre LG Smart TV. Revenez simplement à l’écran d’accueil de votre téléviseur et lancez l’application Kayo Sports. Connectez-vous avec les détails de votre compte et vous pourrez diffuser vos événements sportifs immédiatement.

Regardez Kayo Sports sur des téléviseurs intelligents LG non pris en charge

Si vous avez un LG Smart TV qui ne prend plus en charge l’application Kayo Sports, vous pouvez suivre cette méthode pour diffuser Kayo Sports sur votre LG Smart TV à l’aide de votre appareil Android ou iOS. Alors que la plupart des appareils Android pourront facilement diffuser sur le téléviseur intelligent LG, seuls un certain nombre de téléviseurs intelligents LG sont équipés d’Apple AirPlay 2 qui vous permet de diffuser de votre iPhone vers le téléviseur intelligent LG.

Téléviseurs LG avec Apple AirPlay 2

LG NanoCell NANO série 9, 8 (2020)

LG NanoCell SM série 9, 8 (2019)

LG OLED (2018, 2019, 2020)

LG SuperUHD SK 9, série 8 (2018)

Série LG UHD UK 62 et UK 7 + (2018)

LG UHD UM 7, série 6 (2019)

Série LG UHD UN 71 + (2020)

Série LG UHD UN 8 (2020)

Diffusez depuis l’application Kayo Sports vers LG Smart TV

Vous pouvez suivre ces étapes pour diffuser l’application Kayo Sports sur votre LG Smart TV si l’application n’est pas disponible sur le LG Content Store ou simplement parce que vous utilisez une ancienne LG Smart TV.

Téléchargez l’application Kayo Sports pour votre Android ou iOS dispositif. Connectez votre appareil mobile et votre téléviseur LG au même réseau Wi-Fi. Connectez-vous à l’application Kayo Sports. Appuyez sur l’icône Cast qui est présente en haut de l’application. Vous devrez choisir le programme que vous souhaitez diffuser. Maintenant, votre appareil mobile commencera à rechercher des écrans sans fil connectés au même réseau WiFi. Une fois que vous avez repéré votre LG Smart TV, appuyez dessus. Vous pouvez maintenant regarder Kayo Sports sur votre LG Smart TV en utilisant votre appareil mobile.

Regardez Kayo Sports sur un téléviseur LG non intelligent

Si vous utilisez toujours un téléviseur HD de base de LG et s’il n’a pas de Wi-Fi ni de fonctionnalités intelligentes, mais qu’il ne dispose que d’un port HDMI, vous pouvez connecter l’appareil Google Chromecast. Cet appareil convertit votre téléviseur LG de base en un téléviseur plus intelligent. Il vous suffit de le brancher sur votre téléviseur et de le connecter au réseau WiFi. Une fois que vous avez configuré le Chromecast, téléchargez l’application Kayo Sports sur votre appareil Android ou iOS. puis diffusez-le sur votre appareil Google Chromecast.

Conclusion

Voici les différentes façons que vous pouvez suivre pour regarder et diffuser Kayo Sports sur n’importe quel type de téléviseur LG, qu’il s’agisse d’un téléviseur intelligent, d’un téléviseur intelligent obsolète ou peut-être même d’un téléviseur à écran plat LG de base, vous pouvez facilement regarder vos programmes sportifs . Questions ou requêtes? N’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles Liés: