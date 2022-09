Tout ce que vous devez savoir sur le grand bal d’hiver d’Harry Potter au Mexique

Avis aux apprentis de Poudlard au Mexique ! Enfin, nous aurons le célèbre gala Harry Potter Winter Ball, l’événement officiel Wizarding World en terre aztèque, qui sera coproduit par Warner Bros, Fever et Themed Entertainment.

La magie de JK Rowling arrivera au centre de Mexico

Bien que le lieu où il se déroulera n’ait pas encore été confirmé, les organisateurs ont annoncé via leur site officiel que cet événement se déroulerait dans un lieu bien connu au cœur du CDMX. Cela se transformera en une fantastique danse hivernale qui cherche à rendre hommage à la tradition emblématique du Tournoi des Trois Sorciers, telle que nous la connaissions dans Harry Potter et la Coupe de Feu.

Dans les informations qu’ils ont publiées, ils soulignent le fait qu’il ne sera pas nécessaire de savoir danser pour s’amuser, puisque vous pourrez interagir avec les animateurs, regarder des performances et prendre des photos, entre autres surprises.

Il y aura une vente de produits Harry Potter

En cette soirée de « frivolité bien élevée », comme l’a dit McGonagall, en plus de la danse et de la musique élégantes, nous pouvons trouver des friandises à thème et un marché où vous pouvez acheter des marchandises officielles, des baguettes et des robes.

Quand aura lieu le bal d’hiver Harry Potter ?

Bien que la date initiale n’ait pas encore été donnée, on sait que cet événement débutera en décembre à des horaires décalés les mardis et vendredis à 18h00 et 21h00, les samedis à 13h00, 16h00, 19h00 22h00 et le dimanche à 10h00, 13h00, 16h00 et 19h00 respectivement. Chaque séance durera 2h30.

Combien coûtera l’entrée au bal d’hiver Harry Potter ?

Actuellement, vous pouvez entrer sur la liste d’attente de l’événement en vous inscrivant sur le site officiel et les billets commenceront à se vendre à partir de ce 8 septembre à 11h00 au prix de 750 pesos.

Quel sera le code vestimentaire ?

Bien que les informations disponibles indiquent que ce n’est pas obligatoire, ils vous invitent à vous habiller comme un véritable élève de Poudlard. Si vous n’avez pas cette tenue, il y aura des baguettes et des capes disponibles à l’endroit que vous pourrez acheter.

L’événement sera également accessible aux personnes à mobilité réduite et aux fauteuils roulants, afin que tout étudiant de Poudlard puisse profiter de la magie de l’événement sans aucune restriction.