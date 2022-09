Instagram frappé d’une amende de 400 millions de dollars pour violation des règles de confidentialité des enfants de l’UE

Instagram a reçu la deuxième amende la plus élevée en vertu du règlement général sur la protection des données de l’Union européenne avec une facture de 405 millions d’euros – la plus élevée était une amende de 746 millions d’euros pour Amazon l’année dernière. Cette amende est due à une violation de la vie privée des enfants, y compris la publication des adresses e-mail et des numéros de téléphone des enfants.

Le rapport vient de politique. La publication indique que c’est la troisième fois que la Commission irlandaise de protection des données inflige une amende à une société appartenant à Meta et que le régulateur a imposé l’amende « après avoir dû déclencher un mécanisme de règlement des différends pour résoudre la contribution des autres autorités européennes de protection des données sur la sanction ». ce qui indique que cette décision a pris plus de temps

Selon Tech Crunch, cette plainte portait sur le « traitement par les plateformes des données relatives aux enfants pour les comptes professionnels et sur un système d’enregistrement des utilisateurs qu’elle exploitait ». Auparavant, les comptes des enfants étaient définis sur « public » par défaut, ce qui les rendait plus facilement ciblés par les publicités, en dehors d’autres problèmes de sécurité.

La publication parle du fait que le RGPD contient « une mesure forte exigeant la confidentialité dès la conception et par défaut en général », quelque chose qu’Instagram n’a pas été en mesure de fournir pour le moment.

À politiqueun porte-parole de Meta a commenté la question :

« Cette enquête s’est concentrée sur les anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d’un an, et nous avons depuis publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour aider à assurer la sécurité des adolescents et la confidentialité de leurs informations », a déclaré un porte-parole de Meta. « Toute personne de moins de 18 ans a automatiquement son compte privé lorsqu’elle rejoint Instagram, de sorte que seules les personnes qu’elles connaissent peuvent voir ce qu’elles publient, et les adultes ne peuvent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas. Nous avons pleinement collaboré avec le DPC tout au long de son enquête et nous examinons attentivement sa décision finale. »

Le DPC irlandais a encore six autres enquêtes sur des sociétés appartenant à Meta et il a refusé de commenter cette sanction à Instagram.

En février, Meta a menacé de retirer Instagram et Facebook en Europe au sujet des lois sur la confidentialité. Les régulateurs ont défié l’entreprise, qui non seulement n’a pas fait faillite dans le pays, mais qui fait maintenant face à sa troisième amende. Vous pouvez en savoir plus ici.

