Ubisoft Forward 2022 annoncé : date, heure et comment regarder en ligne

Nous avons une nouvelle édition d’Ubisoft Forward, le streaming d’été dans lequel la société française présente habituellement son catalogue pour les mois à venir. Il aura lieu le 10 septembre et des jeux comme Mario + Rabbids : Sparks of Hope, le récemment annoncé Assasin’s Creed : Mirage, ou des noms déjà vétérans de ce type d’actes tels que Skull and Bones ne manqueront pas l’événement. La présence de titres tels que Brawlhalla, Anno 1800, For Honor, The Crew 2 et The Division 2 a également été confirmée, alors la question s’impose : ces sagas passeront-elles le relais à un nouvel opus ? Passons en revue quand et comment regarder le direct.

Comment regarder Ubisoft Forward 2022 en direct ce samedi 10 septembre

Ubisoft Forward 2022 pourra être suivi le 10 septembre via la chaîne YouTube d’Ubisoft France. Comme d’habitude, chez Netcost, nous couvrirons également l’événement et si vous le manquez (ou si vous voulez simplement connaître le plus important), ne vous inquiétez pas car à la fin du streaming, nous aurons plusieurs résumés, nouvelles, impressions, réflexions et des rapports et des textes sur ce qui a été annoncé. Nous analyserons les nouveautés sous tous les angles et approches possibles.

À quelle heure est Ubisoft Forward 2022 en France, en Amérique latine et aux États-Unis ?

L’Ubisoft Forward 2022 aura lieu le 10 septembre à 21h00 en France et devrait durer environ une heure. Voici leur programme pour le reste du monde :