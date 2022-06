Voici comment personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPhone avec iOS 16

iOS 16, qui arrivera à l’automne prochain, permet de rationaliser et de modifier l’écran de verrouillage de l’iPhone via des widgets, une nouvelle position des notifications et de nombreuses possibilités de personnalisation.

Avec le début de la conférence mondiale des développeurs Apple 2022 (WWDC 2022), de nouveaux détails sont arrivés sur la prochaine mise à jour du système d’exploitation : iOS 16. Ils vont de la fonction Live Text pour les vidéos, aux bibliothèques partagées sur iCloud, jusqu’à diverses améliorations. pour Messages. Cependant, la véritable star de la mise à jour est l’écran de verrouillage personnalisable. Comme indiqué lors de la keynote, iOS 16 permet de rationaliser et de modifier l’écran de verrouillage de l’iPhone grâce à des widgets, une nouvelle position des notifications et de nombreuses possibilités de personnalisation. Le tout selon vos besoins et vos goûts.

Appuyez simplement sur l’écran et maintenez-le enfoncé pour afficher l’option « Personnaliser » et commencez à configurer à votre guise. Cela commence par le fond d’écran, qui peut contenir des photos, des conditions météorologiques animées en temps réel, des compositions d’emoji ou des thèmes spécifiques, comme ceux lancés par Apple pour le Pride Month. Les différents éléments de l’écran peuvent être personnalisés, à partir de la police et des couleurs, jusqu’aux widgets liés à l’heure, aux calories, aux alarmes définies, au niveau de la batterie, etc. Un accès rapide aux applications Apple les plus utilisées peut également être ajouté. Selon plusieurs journalistes du secteur, le support d’applications développées par des tiers n’est pas exclu à l’avenir.

Une autre nouveauté très appréciée est la position des notifications. Fini l’écran de verrouillage chaotique et rempli d’informations : avec iOS 16, les notifications n’apparaissent plus en haut de l’écran, mais sont collectées en bas. Sélectionnez simplement la dernière notification pour voir les autres accumulées ci-dessous. En glissant vers le bas, il est également possible de masquer tout le groupe de notifications : il n’y a qu’un avertissement en bas de celles non lues. Enfin, il existe une fonction « activité en direct » pour afficher les notifications associées à un événement en temps réel comme une compétition sportive dans un seul volet.

En bref, les possibilités de l’écran de verrouillage de l’iPhone sont vraiment nombreuses pour répondre aux besoins individuels des utilisateurs. Cependant, il faudra patienter pour toucher aux différentes options de personnalisation listées jusqu’ici, car iOS 16 sera lancé à l’automne prochain sur iPhone 8 et ultérieur. Il est probable que ses débuts coïncideront avec ceux de l’iPhone 14, qui, selon de nombreux initiés, sera le premier appareil Apple à avoir l’écran toujours actif même s’il est bloqué en veille.