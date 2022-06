Ce panier de basket intelligent vous assure de ne jamais manquer un tir

En un mot : l’ingénieur Shane Wighton a créé un but de basket-ball intelligent conçu pour garantir que chaque coup que vous lancez passe par le cerceau. En son cœur, l’engin est un robot à câble à l’échelle de la pièce avec six degrés de liberté qui déplace le panneau et le cerceau à l’aide d’un système de poulies.

Six moteurs 8HP ont été déployés pour faire fonctionner les câbles, et Wighton a utilisé de la mousse et de la fibre de verre pour le panneau arrière ainsi que de l’aluminium pour la jante afin de réduire le poids au minimum.

L’alimentation électrique de la plate-forme était un problème car les prises murales seules n’étaient pas à la hauteur de la tâche. Wighton a dû apporter un boîtier de distribution d’alimentation alimenté par une source de haute puissance, et même cela n’était pas suffisant pour faire fonctionner chaque moteur à la puissance maximale. C’est une bonne chose car faire fonctionner la plate-forme à pleine puissance ne ferait que déchirer les câbles en lambeaux.

Du côté de l’électronique, un microcontrôleur et un système de suivi ont été utilisés pour détecter le ballon de basket, prédire où il se dirige et déplacer le but en place pour intercepter le tir. Comme vous pouvez l’imaginer, il y a aussi une tonne de mathématiques impliquées du côté logiciel pour déterminer quand, où et comment le cerceau doit être positionné pour s’assurer que la balle le traverse. Tout cela est assez fascinant et vaut bien une plongée plus profonde si vous êtes dans ce genre de chose.

Après de nombreux essais et erreurs, Wighton s’est rendu compte qu’il devait retravailler le système de suivi du ballon pour améliorer sa précision. Il a également mis en place des paramètres de sécurité pour qu’il n’ait pas à s’inquiéter de « mettre KO en un coup » sa femme.

Crédit image : Pedro da Silva