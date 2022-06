Microsoft Edge permet aux utilisateurs d’économiser 273 pétaoctets de RAM

Microsoft Edge dispose de plusieurs outils intégrés qui nous aident à augmenter les performances, à améliorer la durée de vie de la batterie et à économiser les ressources. Ces fonctionnalités créent un navigateur rapide et réactif avec un public croissant. De plus, il permet à Edge de se démarquer du reste des navigateurs avec une proposition très intéressante. La fonction de suspension des onglets à elle seule a permis aux utilisateurs d’Edge d’économiser des milliers de téraoctets de RAM. Nous allons voir en détail ce que cela a signifié et pourquoi c’est si intéressant.

Les onglets de veille économisent 273 pétaoctets de RAM

Le compte Twitter officiel de Microsoft Edge Dev a révélé quelques statistiques sur la façon dont Edge économise les ressources. Selon Microsoft, au cours des 28 derniers jours, Sleep Tabs a permis d’économiser plus de 273 pétaoctets de RAM (273 000 To). La fonctionnalité fonctionnait sur 6 milliards d’onglets, économisant environ 40 Mo de mémoire par onglet.

Utiliser les onglets dormants pour économiser des ressources ? Vous n’êtes pas seul ! Au cours des 28 derniers jours sur les appareils Windows, nous avons dormi 6 milliards d’onglets, ce qui a permis d’économiser 273,7 pétaoctets de RAM. Cela représente environ 39,1 mégaoctets enregistrés par onglet. 😲 pic.twitter.com/hgTcpcMwvh —Développeur Microsoft Edge (@MSEdgeDev) 6 juin 2022

40 Mo de RAM peuvent ne pas sembler si impressionnants, mais c’est en fait beaucoup si l’on considère que le consommateur moyen a tendance à garder des dizaines d’onglets ouverts à tout moment. De plus, tout le monde n’a pas un ordinateur avec beaucoup de RAM, où 40 Mo de mémoire sauvegardée ne font pas de différence.

Les onglets de veille seront utiles pour les personnes disposant d’ordinateurs à petit budget ou pour ceux qui achètent le Surface Laptop Go 2 récemment annoncé. Microsoft pense que 4 Go de RAM dans un ordinateur portable à 599 $ sont acceptables, donc au moins Edge peut le sauvegarder et en tirer quelque chose. RAM pour d’autres tâches.

Les onglets de veille sont désormais activés par défaut sur toutes les installations de Microsoft Edge. Il met automatiquement les pages inactives en veille après deux heures d’inactivité, mais nous pouvons personnaliser la fonctionnalité en modifiant le délai d’expiration ou en sélectionnant des sites Web pour que le navigateur reste actif.