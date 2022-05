Ce démake de portail fonctionne sur du matériel Nintendo 64 réel

En bref: le programmeur James Lambert travaille sur un démake de portail qui fonctionne sur du vrai matériel Nintendo 64, un exploit impressionnant compte tenu de la complexité du jeu de plateforme de puzzle de Valve. La dernière vidéo de la série Portal demake est la première à présenter un pistolet de portail fonctionnel avec un rendu de portail récursif.

C’est encore un peu rude sur les bords, mais il y a une bonne raison à cela. Lambert a déclaré qu’il voulait vérifier que le N64 pouvait même faire des portails avant d’essayer de faire des choses qu’il savait pouvoir faire.

Maintenant qu’il sait que le N64 est à la hauteur de la tâche, il peut ajouter plus de détails pour vendre l’effet, comme l’animation du tir du pistolet et la croissance du portail. L’audio ira également loin.

Lambert n’était pas sûr du nombre de couches de profondeur qu’il pouvait utiliser avec le portail et bien que même deux puissent trop solliciter le matériel. Lors des tests, cependant, il a pu aller jusqu’à 15 couches de profondeur sans aucun ralentissement notable. Il est en grande partie inutile d’aller aussi loin car la couche finale ne fait que quelques pixels de large, mais c’est quand même impressionnant.

Portal est arrivé dans le cadre de la compilation The Orange Box fin 2007 pour Xbox 360 et Windows PC, plus de cinq ans après l’arrêt de la console de salon 64 bits de Nintendo.

Lambert a publié la dernière version de la version sur GitHub pour ceux qui souhaitent l’essayer. La prochaine mise à jour devrait sembler beaucoup plus importante, a-t-il déclaré.

Nintendo, quant à lui, travaille sur Portal: Companion Collection pour le Switch. Le pack comprend Portal et Portal 2 et devrait arriver plus tard cette année.

Crédit image : Joshua Sukoff