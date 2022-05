Microsoft explique comment il a créé le menu Démarrer de Windows 11

Le menu Démarrer est l’un des éléments les plus caractéristiques de Windows depuis l’époque de Windows 95. Cet élément s’est fait aimer des utilisateurs à part entière et est l’un des endroits où nous cliquons le plus de fois tout au long de la journée. Maintenant, Microsoft nous explique dans une courte vidéo ce qu’ils ont pris en compte pour concevoir le nouveau menu Démarrer de Windows 11.

Le menu Démarrer n’a pas toujours été avec nous. Sa disparition dans Windows 8 a fait sensation et a incité de nombreuses personnes à hésiter à passer à ce système d’exploitation. La pression des utilisateurs était telle que Microsoft a dû le ramener dans Windows 10 !

Windows 11, le menu Démarrer et apprendre des erreurs

Le géant américain de la technologie ne veut pas répéter les erreurs du passé. Windows 8 a démontré à quel point Microsoft était éloigné de ses clients, totalement inconscient de leurs demandes, essayant d’aller de l’avant pour imposer des changements pour lesquels beaucoup n’étaient pas encore prêts.

Avec Windows 11, c’est le contraire qui a été fait. Microsoft a conçu le système d’exploitation avec le Rétroaction des utilisateurs. Il a recherché et approfondi nos goûts et nos désirs pour adapter le système d’exploitation à ce que la plupart d’entre nous veulent. Le menu Démarrer n’a pas fait exception.

Dans la vidéo ci-jointe, les concepteurs de Microsoft expliquent comment s’est déroulé le processus de conception du menu Démarrer. Poser des questions aux utilisateurs était essentiel : Préférez-vous le Menu centré ou aligné à gauche ? Voulez-vous une liste d’applications? Avez-vous besoin de voir les fichiers récents ?

Windows 11, avec ses avantages et ses inconvénients, offre une bien meilleure expérience utilisateur que son prédécesseur (au moins dans la section esthétique). Avec Windows 11 22H2, le système s’améliorera à bien des égards et le menu Démarrer en fera partie, notamment la possibilité de créer des dossiers d’application ou d’ajouter une ligne supplémentaire de fichiers ou d’applications récents.