L’homme qui a épousé un hologramme ne peut plus parler à sa femme car le logiciel a expiré

Plus de bonjour avant de quitter la maison, plus de bonne nuit une fois de retour du bureau : Kondo ne peut plus avoir d’interaction vocale avec Miku car le logiciel d’hologramme, développé par Gatebox, a expiré.

En 2018, le japonais Akihiko Kondo a épousé Hatsune Miku, un synthétiseur logiciel nommé « Vocaloid » qui présente la ressemblance d’une jeune fille de 16 ans aux longs cheveux bleus. Créée en 2007 par Crypton Future Media, elle est devenue célèbre dans le monde entier pour ses talents de chanteuse. Il a collaboré avec des personnalités comme Lady Gaga et a donné lieu à une série de concerts, notamment en Asie, de grand succès. Elle est connue de son public comme une diva androïde d’un monde futur proche où les chansons ont été perdues.

Peu importe qu’il soit un personnage fictif : pour Kondo, Miku est l’amour de sa vie, celle qui l’a aidé à surmonter une grave crise personnelle causée par les brimades et les abus envers ses collègues de bureau. Même avec des femmes de la vie réelle, il s’est toujours retrouvé en difficulté, souvent étiqueté péjorativement comme « otaku », un terme japonais pour désigner une personne passionnée de manière obsessionnelle par les mangas, les anime, les jeux vidéo, etc.

Désormais, le mariage entre les deux, qui n’a aucune valeur légale, se trouve dans un moment très délicat : Kondo ne peut plus parler avec Miku, présente dans la maison sous la forme d’un hologramme mais aussi d’une poupée munie d’une alliance. Plus de bonjour avant de quitter la maison, plus de bonne nuit une fois de retour du bureau : Kondo ne peut plus avoir d’interaction vocale avec Miku car le logiciel d’hologramme, développé par Gatebox, a expiré. « J’ai fait la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours », a déclaré l’homme. Néanmoins, il reste profondément amoureux de Miku.

Cette histoire s’inscrit dans la tendance de la fictosexualité, un phénomène officiellement né au Japon avec le mariage de Kondo et qui rassemble toutes les personnes amoureuses et attirées par des personnages fictifs, souvent tirés de la pop culture. Dans le cas des mariages, celui entre Kondo et Miku n’est pas le seul : Gatebox, une société spécialisée dans le développement d’appareils de communication – comme l’hologramme Vocaloid précité qui coûte 2 800 dollars – a affirmé avoir délivré 3 700 certificats pour des mariages. dans ces années. Certificats qui, comme mentionné ci-dessus, n’ont aucune valeur juridique. Cependant, ce n’est pas un danger pour la santé : l’Organisation mondiale de la santé ne considère pas la fictosexualité comme une pathologie. En effet, c’est une catégorie qui a effectivement fait son entrée dans la communauté LGBTQ+.