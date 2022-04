Meta AI et des chercheurs universitaires découvrent des formules de béton plus solides et plus respectueuses du carbone

Tourné vers l’avenir : Le béton est sans aucun doute l’un des matériaux de construction les plus utilisés dans le monde. Connu pour sa durabilité et sa durabilité, le composé peut être sujet à des défaillances dues à des facteurs tels que l’érosion et la désintégration, qui affectent directement sa résistance globale. Des chercheurs de l’Université de l’Illinois se sont associés à Meta AI pour développer une intelligence artificielle pour créer, affiner et tester de nouvelles formules résultant en des résistances de béton plus élevées tout en réduisant simultanément les besoins en carbone.

L’équipe Meta a travaillé avec les professeurs Lav Varshney et Nishant Garg de l’Université de l’Illinois pour effectuer la formation initiale du modèle à l’aide de l’ensemble de données de résistance à la compression du béton. L’ensemble de données, qui comprend plus de 1 000 formules, leurs attributs et les données de résistance correspondantes, a servi de base pour examiner les propriétés du nouveau mélange selon les outils et les normes de la Cement Sustainability Initiative.

Les recherches de l’équipe ont abouti à la sélection de plusieurs formules potentielles qui subiraient d’autres examens, tests et raffinements jusqu’à ce qu’elles dépassent les mesures de résistance standard tout en réduisant les exigences en carbone jusqu’à 40 %. Cette réduction n’est pas une mince affaire et représente une diminution significative de l’empreinte carbone globale du matériau. Les milliards de tonnes de béton produits dans le monde peuvent représenter jusqu’à 8 % des émissions mondiales annuelles de CO2.

Le béton se compose généralement de ciment, de granulats, d’eau et d’autres agents appelés adjuvants. Parmi les quatre, le ciment représente généralement l’ingrédient le plus intensif en carbone du mélange. La capacité de former l’IA accélère considérablement la capacité de tester et d’examiner l’utilisation d’autres agrégats et ratios capables d’atteindre les propriétés de composé souhaitées tout en utilisant moins de ciment.

Les progrès de la formulation concrète représentent une application concrète supplémentaire pour les plates-formes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, qui se sont déjà avérées bénéfiques pour résoudre de nombreux défis actuels. L’année dernière, des scientifiques de Harvard et de Nvidia se sont associés pour développer des boîtes à outils d’apprentissage en profondeur afin d’augmenter l’efficacité globale des expériences sur des cellules rares et unicellulaires. FlavorGraph de Sony AI, qui a été développé à la suite de l’apparition en tant qu’invité de Google Cloud AI sur le Great British Bakeoff, utilise des informations au niveau moléculaire pour identifier et cartographier les associations d’ingrédients. À mesure que la technologie progresse, il est probable que nous verrons l’IA contribuer de plus en plus à notre vie quotidienne et au monde qui nous entoure.

Crédit image : Stone computer par anaterate