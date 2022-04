Comment faire une vidéo sur les tendances du voyage sur TikTok

La réponse est simple, car il suffit de télécharger TravelBoast. Il s’agit d’une application russe qui permet de cartographier et d’animer un trajet vers une destination.

Pas de chansons ou de phrases virales. Cette fois, la dernière mode sur TikTok est un voyage virtuel qui montre la distance entre deux personnes liées. Pendant ces heures, de nombreux tiktokers publient des vidéos illustrant le voyage qui les sépare de / de leur partenaire ou de leurs meilleurs amis. La structure est toujours la même : vous voyez un moyen de transport virtuel se déplacer le long d’une carte jusqu’à ce qu’il atteigne le lieu indiqué. D’où la naissance de la « tendance à distance » sur TikTok.

Mais comment faire un tel contenu ? La réponse est simple, car il suffit de télécharger TravelBoast. Il s’agit d’une application russe qui permet de cartographier et d’animer un trajet vers une destination. Pour le moment, il n’est disponible que sur l’AppStore pour les appareils iOS, mais le site officiel et certaines rumeurs sur Instangram suggèrent un lancement prochain également sur les systèmes Android.

Comment utiliser TravelBoast

Une fois que vous avez téléchargé l’application, vous devez sélectionner « Point de départ » en haut à gauche de l’écran pour entrer une ville à partir de laquelle vous souhaitez commencer. Allez ensuite dans « Destination » pour choisir votre destination. Après ces premières étapes, TravelBoast permet une série de personnalisations : vous pouvez mieux articuler et structurer le chemin en touchant et modelant la ligne orange ; des écrits peuvent être ajoutés; vous pouvez sélectionner le moyen de transport approprié, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un train, d’un avion et bien plus encore.

Lorsque l’itinéraire a été modifié selon vos besoins, appuyez sur le bouton « Play » pour prévisualiser la vidéo du trajet. Dans cette phase également, d’autres détails peuvent être ajoutés, tels que les kilomètres parcourus. Si le résultat est satisfaisant, sélectionnez « Enregistrer la vidéo dans la pellicule » pour la retrouver dans la pellicule de votre iPhone ou iPad.

Il n’y a qu’un pas entre le smartphone et TikTok. Une étape qui permet de personnaliser encore plus votre vidéo, en ajoutant peut-être une photo de la personne que vous souhaitez joindre ou une musique en particulier. Les possibilités sont différentes : cela explique pourquoi la tendance à distance sur TikTok rencontre autant de succès auprès des tiktokers.