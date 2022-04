Arm cherche à moderniser le développement IoT avec "matériel virtuel"

Point de vue de l’éditeur : l’un des plus grands défis auxquels le marché de l’IoT a été confronté pour atteindre le potentiel souvent vanté de milliards et de milliards d’appareils connectés est qu’il existe un nombre limité de personnes qui savent comment créer des logiciels pour les microcontrôleurs et d’autres types d’Arm processeurs. Dans la plupart des industries, l’idée de déplacer quelque chose dans le cloud est désormais une vieille nouvelle. Ironiquement, lorsqu’il s’agit d’écrire et de tester des logiciels pour des conceptions de puces spécialisées, il s’avère que le concept d’utilisation du cloud est moins courant que beaucoup ne le pensent.

L’automne dernier, Arm a lancé ses solutions totales pour l’IoT, un effort pour faciliter le processus de création d’appareils IoT. Une partie de l’annonce qui s’est quelque peu perdue dans le bruit était Arm Virtual Hardware. L’idée de base est d’émuler le fonctionnement d’une puce donnée dans un logiciel, afin que les développeurs de logiciels puissent écrire des applications sans avoir besoin de la puce physique présente.

Compte tenu de la grande variété d’options de puces potentielles lorsqu’il s’agit de créer des appareils IoT, cela est beaucoup plus important qu’il n’y paraît.

Lors du lancement initial, la société a essentiellement testé les eaux avec l’annonce d’implémentations virtuelles basées sur Amazon AWS de son microcontrôleur Cortex M55 et Ethos U55 NPU (unité de traitement neuronal). La réaction des développeurs à ces deux premiers a été très positive, de sorte que la société a décidé d’élargir agressivement la gamme d’options avec la dernière itération de sa stratégie Total Solutions for IoT.

Arm a ensuite dévoilé des répliques logicielles et précises de sept de ses conceptions IP de microcontrôleur de la série M les plus populaires (Cortex M0, M0 +, M3, M4, M7, M23 et M33) ainsi que deux nouveaux membres de sa gamme Corstone de Architectures SoC. Ensemble, ils représentent les architectures de puce trouvées dans plus de 80 milliards (!) d’appareils IoT basés sur Arm existants.

En plus d’être un nombre impressionnant, cela signifie que les développeurs de logiciels ont soudainement accès et peuvent développer pour une base installée d’appareils incroyablement importante. De manière réaliste, seule une petite fraction de ces appareils sont des cibles potentielles pour de nouvelles avancées logicielles, mais c’est quand même une cible potentielle attrayante.

Plus important encore, l’expansion des options de matériel virtuel d’Arm rend la possibilité de créer des logiciels pour une gamme de nouveaux dispositifs IoT basés sur Arm plus intéressants pour un plus large éventail de développeurs. Cela s’explique en partie par le fait qu’en passant à un environnement de développement logiciel basé sur le cloud, les programmeurs peuvent tirer parti des technologies et pratiques de développement logiciel natives du cloud, notamment CI/CD (intégration continue/livraison continue), DevOps, cloud Cadres d’apprentissage automatique et plus encore.

En permettant aux développeurs modernes d’utiliser les outils et les pratiques auxquels ils se sont habitués, il existe une base plus large de programmeurs dotés du bon type de compétences pour s’attaquer au marché de l’IoT.

Jusqu'à présent, la plupart des efforts de programmation axés sur les microcontrôleurs n'ont pas été en mesure de tirer parti de ces processus de développement plus modernes et plus attrayants, et c'est en partie la raison pour laquelle le nombre de développeurs capables d'écrire des logiciels basés sur l'IoT est resté si faible. En permettant aux développeurs modernes d'utiliser les outils et les pratiques auxquels ils se sont habitués, il existe une base plus large de programmeurs dotés du bon type de compétences pour s'attaquer au marché de l'IoT. Cela, à son tour, devrait conduire à la création de plus de projets et à la création de solutions plus convaincantes.

Outre ces avantages théoriques et philosophiques, la gamme croissante d’options matérielles virtuelles présente également des avantages pratiques pour les développeurs IoT existants. Comme mentionné précédemment, il existe une vaste gamme de différentes conceptions de puces axées sur l’IoT et avoir un accès physique à chacune d’entre elles peut être difficile. De plus, du point de vue du timing, les développeurs utilisant du matériel virtuel peuvent commencer à écrire des logiciels avant que le silicium final ne soit disponible ou même avant que les conceptions de puces ne soient terminées. Pour les applications susceptibles d’utiliser plusieurs cartes contrôleur simultanées, les options matérielles virtuelles facilitent considérablement la configuration de la solution matérielle attendue, puis testent les applications par rapport à l’ensemble de la pile matérielle.

Arm a également travaillé avec certains de ses partenaires pour créer des implémentations virtuelles de cartes de développement complètes, telles que Raspberry Pi Model 4, i.MX 8M de NXP et la carte de découverte STM32U5 de STMicroelectronics. En conjonction avec les conceptions Corstone d’Arm, ainsi que les modèles de microcontrôleurs individuels, cela signifie que les développeurs peuvent se concentrer sur pratiquement n’importe quel type de cible matérielle – d’un contrôleur individuel à un SoC complet à une carte complète – et développer et tester facilement pour n’importe lequel. d’eux.

Dans le cas des nouveaux SoC Corstone d’Arm, le 310 est destiné aux applications nécessitant une prise en charge de la reconnaissance vocale, telles que les haut-parleurs intelligents, les thermostats connectés, les drones, etc., tandis que le Corstone 1000 est destiné aux appareils de pointe natifs du cloud tels que les caméras intelligentes, Passerelles IoT, distributeurs automatiques, etc. Les développeurs qui souhaitent créer des logiciels et d’autres applications pour ces types d’appareils peuvent lancer leur IDE préféré, se connecter à l’un des modèles Arm Virtual Hardware et commencer à programmer via une connexion cloud. S’ils n’ont pas de connexion cloud, ils peuvent également utiliser l’environnement Arm’s Keil pour la programmation de bureau locale.

Pour les développeurs qui souhaitent utiliser des actions GitHub pour automatiser les tests de leurs logiciels, utiliser Jenkins pour créer, tester ou déployer leurs logiciels, ou tirer parti d’autres outils ou processus de programmation populaires basés sur le cloud, les nouvelles versions d’Arm Virtual Le matériel prend également en charge ces fonctionnalités.

Pour que le marché de l’IoT atteigne un jour les chiffres énormes promis, un nombre considérablement plus important de développeurs devra être recruté pour travailler dans cet espace. Arm fait un grand pas en avant pour aider à ce processus en facilitant considérablement les outils et les processus de création de logiciels axés sur l’IoT, tout en offrant les avantages potentiels de la réutilisation du code sur une plus large gamme d’appareils. Même avec ces efforts, ce ne sera pas facile et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cependant, c’est encore une autre étape importante pour concrétiser la promesse de l’IdO.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.