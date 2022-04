Comment ouvrir des photos iPhone .HEIC sous Windows

Apple est passé aux fichiers HEIC (High-Efficiency Image Container) comme format par défaut pour stocker des photos sur ses appareils mobiles en 2017. Par rapport au format JPEG, HEIC prend environ la moitié de l’espace de stockage lors de l’enregistrement d’images qui conservent une qualité similaire.

Tout comme Google a développé le format WebP pour le Web, Apple est passé à un format de fichier supérieur et plus moderne pour stocker des photos sur ses appareils. Le format HEIC présente d’autres avantages, tels que la profondeur de couleur qui va jusqu’à 16 bits par rapport au 8 bits de JPEG, et une plage dynamique de luminosité plus large.

Par défaut, Windows ne prend pas en charge les fichiers .HEIC, vous ne pouvez donc pas ouvrir les photos transférées directement depuis vos appareils iPhone ou iPad. Mais la solution est simple. Continuer à lire…

Extension Windows de Microsoft

Si vous avez Windows 10 ou Windows 11, la solution peut être simple : HEIC est basé sur le format HEVC (High-Efficiency Video Coding) et stocké dans le format conteneur HEIF (High-Efficiency Image File).

Le codec HEIF Image Extensions pour Windows est offert gratuitement sur le Windows Store. Le seul problème est qu’il s’appuie sur le codec HEVC Video Extensions, qui avait auparavant une version gratuite (que vous avez peut-être déjà), mais qui ne peut maintenant être acheté que pour 1 $.

Utiliser une extension ou une application tierce (gratuite)

Si vous ne voulez pas payer ou si vous utilisez une ancienne version de Windows, CopyTrans HEIC est une excellente alternative gratuite. Comme l’extension Microsoft, elle vous permettra de visualiser les fichiers HEIC dans l’Explorateur Windows et Photos. Il vous permettra également de convertir rapidement des fichiers au format JPEG en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.

Si vous préférez utiliser un programme, d’excellentes options incluent XnView et XnView MP. Les deux sont des visionneuses d’images hautement recommandées qui sont rapides et vous permettent de convertir et de modifier des photos à la volée.

La première est la version « classique » qui a plus de fonctionnalités. Il faudra le plugin HEIF pour manipuler les fichiers HEIC. XnView MP est la version la plus moderne, prend en charge HEIC prêt à l’emploi et est multiplateforme. Les deux applications proposent des versions portables.

Si vous faites un clic droit sur un fichier, vous pourrez le convertir rapidement en JPEG et en d’autres formats de fichiers image, mais si vous cliquez sur le fichier puis sur le bouton « Convertir », vous aurez beaucoup plus d’options.

Sous l’onglet « Transformations », vous pourrez ajouter des filigranes, des filtres et plus encore. Pour enregistrer l’image, cliquez sur « Go ».

A l’origine, c’est le Moving Picture Experts Group (MPEG) qui a développé les technologies HEVC et HEIF, dérivées du format vidéo HEVC/H.265. Depuis qu’Apple a introduit iOS 11 et adopté HEIF, de nombreux appareils photo professionnels ont également pris en charge le format.

Selon les tests, la différence entre JPEG et HEIF ne se limite pas aux niveaux de compression et à la qualité de l’image, mais les images HEIF peuvent être encodées et décodées plus rapidement que les JPEG, avec un impact moindre sur la puissance de traitement et la durée de vie de la batterie sur les appareils mobiles.