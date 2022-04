Asus présente le prochain moniteur portable ProArt 32: 9 destiné aux créateurs

En bref : Asus présente sa gamme de nouveaux appareils ProArt Creator Display au NAB Show 2022 à Las Vegas. Aux côtés de certains moniteurs et projecteurs plus traditionnels se trouve un écran portable intéressant qui mesure 14 pouces et offre un format d’image 32: 9 que les créateurs pourraient adorer.

Asus a dévoilé pour la première fois l’écran ProArt PA147CDV axé sur les créateurs en septembre de l’année dernière. Il a montré plus du moniteur portable lors de l’événement de Las Vegas tout en annonçant sa disponibilité (au deuxième trimestre) mais pas le prix. L’écran mobile ThinkVision M14t similaire de Lenovo coûte 449 $ assez lourd, donc cela pourrait être dans le même parc de balle.

Le ProArt Display PA147CDV se connecte à un PC ou à un ordinateur portable pour offrir de meilleurs niveaux de contrôle par rapport à un combo souris et clavier seul, tout en offrant aux utilisateurs disposant d’un espace d’écran limité un peu d’espace supplémentaire.

L’écran tactile multipoint à 10 points se présente dans un format d’image très étroit de 32:9 (1 920 x 550) et dispose d’un port HDMI et de deux ports USB-C. Il existe également une béquille mécanique qui peut être utilisée dans les orientations horizontale et verticale, et le cadran Asus, qui ressemble et fonctionne de la même manière que le Surface Dial de Microsoft. Il prend même en charge Microsoft Pen Protocol 2.0, ce qui le rend idéal pour les artistes.

Étant axé sur les créateurs, le ProArt Display PA147CDV est certifié Calman, pré-calibré en usine sur un Delta E inférieur à 2 et couvre 100 % du Rec. Gammes de couleurs 709 et sRGB.

Asus a également présenté l’écran ASUS ProArt Display OLED PA32DC lors de l’événement ; son moniteur 4K de 31,5 pouces avec des couleurs 10 bits et un Delta E inférieur à 1. De plus, il y avait le moniteur ProArt Display PA348CGV 120 Hz 1440p et le projecteur ProArt A1 à 1 499 $, qui, selon Asus, est le premier professionnel vérifié par Calman au monde. projecteur.