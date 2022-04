Comment récupérer un document Word non sauvegardé, supprimé ou perdu ?

Bien que les Macs disposent d’un traitement de texte intégré Pages pour la création de documents, les utilisateurs peuvent trouver Microsoft Word pour Mac plus utile en matière de collaboration. L’une des meilleures fonctions de Microsoft Word est la récupération automatique, qui réduit considérablement le risque de perdre des fichiers Word importants.

Si vous n’avez pas pu sauvegarder les modifications apportées à un document important en raison d’un plantage ou d’un gel de Word, vous devez être impatient d’apprendre comment récupérer un document Word non sauvegardé sur Mac.

Outre les documents Word non sauvegardés, vous pouvez également avoir besoin de traiter les fichiers que vous avez accidentellement supprimés ou perdus dans Word. Cet article présente différentes méthodes pour vous aider à récupérer des fichiers non enregistrés, supprimés, perdus ou remplacés dans Microsoft Word sur Mac.

Comment récupérer un document Word sur Mac :

Récupérer des documents Word non sauvegardés sur Mac avec AutoRecovery

La fonction de récupération automatique est présente dans les programmes Office depuis des années. Par défaut, elle sauvegarde automatiquement les documents Word ouverts toutes les 10 minutes. Cela dit, vous ne pouvez pas récupérer les fichiers perdus dans les 9 minutes précédant la fermeture de l’application. Il convient de noter que la fonction AutoRecovery ne peut pas remplacer le bouton Enregistrer et qu’elle ne fonctionne qu’en cas de perturbations imprévues, comme une panne de courant ou un gel de Word.

En général, pour récupérer un document Word non sauvegardé sur Mac, il suffit de rouvrir Microsoft Office Word. Un volet de récupération de documents s’affiche alors pour vous aider à récupérer le fichier Word non sauvegardé sur lequel vous travailliez avant le crash de Microsoft Word.

Si cela échoue, vous pouvez trouver manuellement les documents Microsoft Word AutoRecovery sur Mac. Passons maintenant aux détails de la récupération d’un document Word qui n’a pas été enregistré sur Mac avec AutoRecovery.

Si vous n’êtes pas sûr que la récupération automatique soit activée, allez dans Word > Préférences, cliquez sur Enregistrer sous l’onglet Sortie et partage. Vérifiez ensuite si la case Activer l’enregistrement automatique par défaut est cochée.

Où puis-je trouver les fichiers AutoRecover dans Word pour Mac ?

Méthode 1 : Trouver les fichiers AutoRecover par la recherche Finder.

Ouvrez le Finder (version Mac de l’explorateur de fichiers).

Entrez « autorecovery » dans le champ de recherche en haut à droite.

Le Finder vous montrera alors automatiquement tous les fichiers contenant ce mot.

Méthode 2 : Localisez les fichiers AutoRecover via le chemin du dossier.

Ouvrez le Finder.

Sélectionnez le menu Go en haut et cliquez sur Go to Folder.

Entrez le chemin du fichier en fonction de vos versions de Word.

Sur Microsoft Office 2019/2016/Office 365 en 2020/2021 :

~/Bibliothèque/Conteneurs/com.Microsoft/Data/Bibliothèque/Préférences/AutoRecovery

Sur Microsoft Office 2011 :

~/Bibliothèque/Application Support/Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery&.



Sur Microsoft Office 2008 :

/Documents/Données utilisateur Microsoft/Office 2008 AutoRecovery

Récupérer un document Word non sauvegardé Mac 2021/2020/2019/2016/2011/2008 :

Trouvez les fichiers non sauvegardés que vous voulez récupérer, double-cliquez dessus pour les ouvrir dans Microsoft Word.

Cliquez sur le menu Fichier > Enregistrer sous pour enregistrer les fichiers AutoRecover dans un emplacement préféré.

Récupérer un document Word perdu sur Mac à partir du dossier temporaire du Mac

macOS stocke des fichiers temporaires pour mieux servir les personnes qui utilisent des applications comme Word. Il supprime généralement les fichiers temporaires lorsque le programme se termine. Cependant, il peut ne pas être en mesure de le faire lorsqu’une application se termine soudainement. Il est donc possible que le document Word perdu se trouve à l’intérieur.

Comment récupérer un document Word non sauvegardé sur Mac avec Mac Terminal

Allez dans le Finder > Applications > Utilitaires > Terminal. Tapez open $TMPDIR et appuyez sur Entrée.

Ouvrez le dossier Temporaryitems et localisez les fichiers commençant par ~Word Word. Vous pouvez ouvrir le fichier avec le logiciel TextEdit, puis copier le texte dans Word. Vous pouvez également faire glisser les fichiers Word non sauvegardés sur le bureau, puis les ouvrir dans Word pour détecter celui dont vous avez besoin. Une fois que vous avez trouvé le document Word non sauvegardé que vous recherchez, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous pour l’enregistrer à la destination souhaitée.

Récupérer un document Word qui n’a pas été sauvegardé sur Mac à partir d’éléments récupérés

Parfois, Mac déplace les fichiers temporaires vers la corbeille lorsqu’il redémarre. Par conséquent, vous pouvez récupérer un document Word non sauvegardé à partir du dossier Éléments récupérés de la Corbeille.

Comment récupérer un document Word non sauvegardé sur Mac à partir des éléments récupérés :

Cliquez sur l’icône de la corbeille dans votre Dock. Double-cliquez sur le dossier des éléments récupérés pour trouver les fichiers Word non sauvegardés que vous voulez.

Faites glisser les fichiers de la corbeille vers votre bureau pour récupérer les documents Word non sauvegardés.

Avec un peu de chance, vous avez récupéré le document Word non sauvegardé sur Mac. Si cela ne fonctionne toujours pas,

Récupérer les documents Word supprimés avec iBoysoft Data Recovery for Mac

iBoysoft Mac Data Recovery software peut récupérer des documents Word perdus ou des fichiers supprimés accidentellement que les utilisateurs ne peuvent pas récupérer autrement à partir de toutes les versions d’Office, y compris Office 2019/2018/2011 et Office 365 en 2021/2020. Il fouille chaque parcelle de votre Mac, y compris le dossier temporaire.

Ce logiciel de récupération de documents Word utilise un algorithme de balayage avancé pour récupérer les fichiers supprimés de façon permanente qui sont toujours sur votre disque dur mais invisibles à l’œil humain.

Pour améliorer les chances de récupérer le fichier Word supprimé, il est recommandé de ne plus enregistrer de fichiers sur votre Mac dès que possible. Ensuite, commencez immédiatement la récupération en suivant ces étapes.

Comment récupérer un document Word supprimé avec le logiciel iBoysoft Data Recovery :

Téléchargez et installez le logiciel iBoysoft Mac Data Recovery.

Il est conseillé d’installer l’application sur un périphérique de stockage externe, comme une clé USB, pour éviter d’écraser le disque où sont stockés les documents Word supprimés.

➡️ Téléchargement gratuit

Lancez iBoysoft Data Recovery et sélectionnez votre disque dur Mac ou la partition où votre fichier a été stocké. Cliquez sur Numériser.

Une fois l’analyse terminée, utilisez les filtres ou la barre de recherche dans le coin supérieur droit pour retrouver les documents Word perdus ou supprimés. Appuyez sur la barre d’espace pour prévisualiser le fichier. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Récupérer pour récupérer le document Word perdu.