Elle se masturbe trop fort et se retrouve en réanimation avec un pneumomédiastin spontané

Un jeune Suisse a développé des douleurs thoraciques atroces et un essoufflement après s’être masturbé avec trop d’emphase. Voici ce qui lui est arrivé.

Un Suisse de 20 ans qui se masturbait avec trop d’emphase a été admis aux soins intensifs en raison du développement d’un pneumomédiastin spontané, en termes très simples une fuite d’air des poumons qui se propage dans la cavité thoracique. Après des soins intensifs, le garçon a été transféré dans un service ordinaire et sorti plus tard en bonne santé, mais son expérience a été tout sauf aussi agréable qu’il l’aurait souhaité. Le pneumomédiastin spontané est une affection bénigne qui peut être déclenchée par une activité physique intense, des vomissements excessifs et une toux très violente, comme l’expliquent les experts. Il diffère du pneumomédiastin secondaire qui est plutôt déclenché par des traumatismes tels que des ruptures et des perforations de l’œsophage, de la trachée et des grosses bronches, ainsi que par des interventions chirurgicales. Le cas du Suisse de 20 ans est le premier connu dans la littérature scientifique à être associé à l’auto-érotisme.

Les deux médecins Nikola Rajic et Christian Schandl du centre de soins intensifs de l’hôpital cantonal de la ville de Winterthur ont décrit le curieux rapport de cas. Le jeune homme s’est présenté à l’hôpital avec des douleurs atroces dans la poitrine, un essoufflement, un emphysème sous-cutané (l’infiltration d’air sous la peau) et des craquements caractéristiques qui se faisaient entendre du cou aux bras, en raison de la présence de gaz. « L’examen physique peut montrer un emphysème sous-cutané, généralement dans la fosse suprasternale, accompagné d’un bruit de craquement ou de claquement synchrone avec le rythme cardiaque ; ce bruit est mieux entendu sur le cœur lorsque le patient est en décubitus latéral gauche (signe de Hamman) », expliquent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de santé dans la description du pneumomédiastin.

Une radiographie du garçon. Crédit : Rapports de cas de radiologie

Le jeune homme avait développé un emphysème sous-cutané profond et une grande quantité d’air restait au-dessus du poumon, ont montré des radiographies. Le gaz s’était infiltré jusqu’au cou et même le visage était enflé. Une situation qualifiée de « grave » par les médecins, mais heureusement sans conséquences. Le garçon se masturbait si fort qu’il a cassé le tissu alvéolaire, provoquant une fuite d’air le long de la tige trachéobronchique dans le médiastin, un compartiment anatomique de la cavité thoracique. Le garçon a été traité avec de l’oxygène pour soulager les difficultés respiratoires et du paracétamol pour traiter les douleurs thoraciques sévères. Il a également reçu des antibiotiques pour prévenir une éventuelle infection. Après une journée passée en soins intensifs, il a été transféré dans un service ordinaire pendant trois jours et est finalement sorti en bon état.

Crédit : Rapports de cas de radiologie

Les docteurs Rajic et Schandl ont demandé au garçon s’il pratiquait une activité physique au moment de l’événement, mais le jeune homme les a déconcertés en admettant qu’il se masturbait. « Puisqu’il n’y a pas de littérature sur le pneumomédiastin spontané associé à des expériences auto-érotiques, nous considérons notre cas comme une présentation inhabituelle de cette ampleur », ont-ils écrit dans le résumé de l’étude. Selon des recherches récentes de l’Université de Harvard – qui ont impliqué plus de 30 000 hommes – se masturber au moins 21 fois par mois réduit le risque de cancer de la prostate. La prévention est toujours la bienvenue, mais il est bon de faire attention à l’emphase avec laquelle vous « caressez », compte tenu de la mauvaise expérience du jeune Suisse en quête de plaisir. Les détails de la recherche « Pneumomédiastin spontané et emphysème sous-cutané après masturbation » ont été publiés dans la revue scientifique Radiology Case Reports.