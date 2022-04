Comment débloquer un iPhone désactivé sans iTunes ? Voici la véritable solution !

« Mon iPhone a été désactivé après plusieurs tentatives de code erroné et m’a demandé de me connecter à iTunes. J’ai essayé, mais iTunes n’a pas voulu identifier mon iPhone. Comment puis-je réparer mon iPhone désactivé qui ne se connecte pas à iTunes ? »

Pourquoi mon iPhone est-il désactivé ?

La bonne nouvelle concernant la sécurité de l’iPhone est qu’un voleur ou un étranger trop curieux n’a pratiquement aucune chance d’accéder aux données de votre téléphone, à moins que vous n’ayez inscrit le code d’accès sur une note autocollante jaune et que vous ne l’ayez fixée au dos de l’étui.

Après avoir saisi le code d’accès de manière incorrecte à quelques reprises, votre iPhone vous empêchera d’essayer d’autres codes pendant un court moment. Si vous continuez à entrer un code d’accès incorrect, vous risquez d’être bloqué définitivement.

iPhone désactivé ? Comment débloquer un iPhone sans code d’accès

Voici ce que vous pouvez faire si cette situation se présente.

Méthode 1. Utilisez “Localiser” pour déverrouiller votre iPhone.

Une façon de déverrouiller un iPhone ou un iPad désactivé sans ordinateur est d’utiliser le service Find My iPhone d’Apple. Il vous permet d’effectuer des actions à distance sur un appareil iOS.

Si vous n’avez pas d’ordinateur disponible pour déverrouiller l’appareil désactivé avec iTunes ou si vous ne pouvez pas vous connecter à iTunes, cette méthode vous convient.

Voici comment déverrouiller un iPhone/iPad désactivé sans ordinateur en utilisant Find My iPhone :

Étape 1. Sur un autre iPhone que vous possédez, ouvrez l’App Store et téléchargez et installez l’application Find My iPhone sur celui-ci. Elle est disponible gratuitement sur l’App Store officiel.

Étape 2. Connectez-vous à votre compte iCloud dans l’application pour commencer à utiliser la fonction Trouver mon iPhone.

Étape 3. Une fois que vous vous serez connecté, vous pourrez voir tous vos appareils Apple utilisant le même compte iCloud. Appuyez sur votre iPhone désactivé dans la liste.

Étape 4. Dans l’écran suivant, tapez sur Actions en bas de l’écran.

Étape 5. Vous trouverez trois options à votre disposition. Tapez sur la dernière qui dit Effacer l’iPhone.

Étape 6. Votre iPhone/iPad désactivé sera effacé et le code d’accès de votre appareil sera également supprimé. Vous pouvez ensuite configurer l’appareil à partir de zéro et appuyer sur Restaurer à partir de la sauvegarde iCloud pour restaurer une sauvegarde iCloud sur votre appareil.

Méthode 2. Débloquer un iPhone désactivé sur PC en 4 étapes.

Puisqu’un iPhone désactivé ne se connectera pas à iTunes, vous pouvez utiliser un déverrouilleur de mot de passe pour iPhone – LockWiper pour déverrouiller un iPhone désactivé sans iTunes ou iCloud. Il vous permet de déverrouiller votre iPhone lorsque vous avez oublié le code d’accès et qu’il est désactivé. En tant que débloqueur professionnel d’appareils iOS, LockWiper peut faire sortir votre iPhone de ce mode désactivé en quelques clics.

Consultez les principales caractéristiques de LockWiper ci-dessous :

-Il peut faire sortir votre iPhone du mode désactivé en réinitialisant le code d’accès.

-Il peut réparer le code d’accès, Face ID/Touch ID qui ne fonctionne pas sur l’iPhone. Il peut aussi désactiver le code d’accès au temps d’écran.

-Aucune connaissance technique n’est requise.

-Il n’est pas nécessaire de se connecter à iTunes ou à iCloud.

Pour débloquer un iPhone désactivé sans iTunes ou iCloud :

Étape 1. Téléchargez LockWiper et lancez-le.

Étape 2. Connectez votre iPhone via un câble USB > Cliquez sur Déverrouiller le code d’accès de l’écran comme ci-dessous.

Étape 3. Cliquez simplement sur le bouton Commencer pour continuer. Et vous pouvez voir que les scénarios pris en charge sont lorsque vous avez oublié le code de passe de l’écran, que l’appareil iOS est désactivé, que vous ne pouvez pas déverrouiller un appareil iOS dont l’écran est endommagé, etc.

Étape 4. Cliquez ensuite sur le bouton Télécharger pour obtenir le micrologiciel iOS, qui permet de déverrouiller le code d’accès de l’écran. Le téléchargement peut prendre un certain temps, soyez patient. Lorsque le firmware est téléchargé, cliquez sur l’option Déverrouiller. LockWiper déverrouillera alors automatiquement le mot de passe de l’écran.

En quelques minutes, vous obtiendrez la page déverrouillage avec succès et vous pourrez maintenant accéder à iPhone désactivé.

Note

1) Tous les contenus et paramètres existants sur votre appareil seront effacés une fois le processus de suppression terminé, assurez-vous d’avoir fait des sauvegardes de votre appareil.

2) Après le déverrouillage, la version de votre système iOS sera mise à jour à la dernière version.

3) Si l’option Trouver mon iPhone est activée sur l’appareil, vous devez saisir le mot de passe du compte iCloud pour régler le téléphone après le déverrouillage.

Comment déverrouiller un iPhone désactivé sans iTunes [Tutoriel vidéo]

