Il y a maintenant une remorque à transformation automatique pour accompagner le robot Optimus Prime à 750 $

Quelque chose à espérer : êtes-vous un fan de Transformers qui ne penserait pas à dépenser des centaines de dollars pour un objet de collection Optimus Prime qui peut vraiment se transformer ? Si c’est le cas, vous avez probablement déjà le modèle 19 pouces que Robosen Robotics et Hasbro ont publié l’année dernière, et maintenant il y a une remorque et un ensemble de rouleaux compagnons de 750 $ sur le chemin qui change également automatiquement.

Si, comme cet écrivain, vous étiez l’heureux propriétaire de certains jouets Transformers dans les années 1980, y compris le camion et la remorque Optimus Prime, ces incarnations modernes feront probablement battre votre cœur et pleurer votre portefeuille.

La réplique du leader Autobot, qui coûte également 750 $, mesure 19 pouces, est livrée avec 27 servomoteurs et a 80 effets sonores, y compris le dialogue parlé par l’acteur original Peter Cullen. Il peut marcher comme un robot, se transformer automatiquement en camion et vice versa, et est capable de se déplacer sous forme de roues. Vous pouvez même émettre des commandes vocales et le programmer.

Pour les propriétaires qui estiment que leur Optimus Prime est incomplet, Robosen Robotics et Hasbro lancent un kit de remorque et de rouleau. Mesurant une longueur monstrueuse de trois pieds, il comprend huit servomoteurs individuels, 60 microcontrôleurs et 2 000 composants qui lui permettent de s’ouvrir et de se tenir verticalement pour exposer sa mitrailleuse articulée.

Niché à l’intérieur de la remorque se trouve le véhicule Roller et l’acolyte humain Spike. Vous pouvez contrôler à la fois le camion et la voiture à rouleaux à l’aide d’une application ou de votre voix, ou vous pouvez demander à Optimus Prime de le remorquer.

Les précommandes pour le kit de remorque sont maintenant disponibles avec un dépôt de 100 $. L’expédition est prévue en novembre 2022 et est limitée aux États-Unis et au Canada.