Le Mate Pro de Duovox est un appareil photo de niche qui peut capturer des images dans l’obscurité presque totale

Bottom line: Le spécialiste de l’imagerie à faible luminosité Duovox a lancé une campagne Kickstarter pour ce qu’il décrit comme la caméra de vision nocturne en couleurs vraies la plus avancée au monde. De manière impressionnante, la société a déjà réussi à atteindre son objectif de financement pour le jeu de tir de niche en une seule journée.

À première vue, le Duovox Mate Pro semble être un peu plus qu’un appareil photo point-and-shoot ordinaire, sinon basique. Sous le capot, cependant, se trouve un capteur d’image CMOS rétro-éclairé Sony Starvis 2 1/1,8 » capable de capturer des vidéos en 2K et des images fixes (jpeg et raw) à 5MP (résolution 3 200 x 1 800).

Duovox a opté pour un capteur doté d’un faible nombre de mégapixels mais de gros pixels. Plus la zone du photosite est grande, plus le capteur peut capter de lumière. Le capteur conçu par Sony exclusivement pour le Duovox Mate Pro possède des pixels 244 % plus grands que ceux utilisés dans le leader de la faible luminosité de Sony, l’a7s III.

Duovox affirme que son algorithme dynamique unique AI assist est également bon pour 22,25 arrêts de plage dynamique – plus de 145% de plus que l’a7s III à 15 arrêts et 200% de plus que les 11 arrêts de plage de l’iPhone 13 Pro Max.

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons un objectif à ouverture f/0,9, le Wi-Fi intégré, un écran tactile de 3 pouces orienté vers l’arrière, quatre heures d’autonomie et jusqu’à 512 Go de stockage (via un slot d’extension microSD).

Tout cela se traduit par un appareil photo numérique de niche qui est très bon pour prendre des photos dans des environnements extrêmement peu éclairés, mais pas grand-chose d’autre. C’est formidable si vous êtes un aventurier nocturne, un créateur de contenu qui préfère travailler dans des conditions de faible luminosité ou quelqu’un qui recherche une caméra de sécurité de qualité 24 heures sur 24, mais ne vous attendez pas à ce qu’elle excelle dans d’autres cas d’utilisation à usage général.

Les personnes intéressées à soutenir le projet peuvent obtenir une caméra couverte par une garantie d’un an en échange d’une promesse de don de 599 $. Comme mentionné, la campagne a déjà dépassé son objectif de financement et il reste encore 44 jours. Les premières unités devraient être expédiées aux bailleurs de fonds en octobre 2022.