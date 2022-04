Comment fonctionnent les entraînements Apple pour les femmes enceintes

Au sein de Fitness+, le service d’Apple dédié à l’exercice physique, on retrouve deux cours dédiés aux femmes enceintes et à celles qui viennent d’accoucher.

Apple a lancé une série d’exercices conçus pour aider les mamans à se remettre en forme après l’accouchement. L’entreprise basée à Cupertino a en effet inclus dans son service Fitness + des cours spéciaux dédiés aux femmes enceintes et à celles qui viennent d’accoucher, afin de les aider à maintenir leur forme physique avec des exercices ciblés et, surtout, compatibles avec leur état. Il existe actuellement deux séries : « Rester active pendant la grossesse » et « Returnal à la forme après l’accouchement », évidemment dédiées respectivement à la période de grossesse et à la période post-partum.

Les deux playlists contiennent respectivement 10 et 7 vidéos d’environ 10 minutes contenant divers types d’exercices utiles pour maintenir et retrouver la forme dans une période stressante comme celle de l’accouchement. En ce qui concerne les exercices pendant la grossesse, la proposition d’Apple se concentre avant tout sur le renforcement, l’entraînement de base et le refroidissement conscient, une approche également proposée pour les exercices post-partum qui, bien sûr, tiennent compte de l’absence du ventre. Les deux listes de lecture sont organisées par Bettina, l’une des coachs Fitness +.

« Chaque entraînement propose des options pour chacun des trois trimestres de la grossesse avec des conseils pour faire de l’exercice et s’étirer plus confortablement à mesure que le corps change », lit-on dans la description du cours avant la naissance. « Les entraînements de base ont pour objectif de recréer la connexion avec le tronc, de renforcer les abdominaux et le dos et de travailler le plancher pelvien » explique le descriptif des cours post-partum. Quoi qu’il en soit, l’application lit, vous devriez consulter votre médecin avant de commencer un programme d’exercice. Des entraînements dédiés à la grossesse sont disponibles via l’application Fitness +, un service d’abonnement qui vous permet d’accéder à un grand nombre d’entraînements virtuels à effectuer via Apple Watch et les appareils Apple.