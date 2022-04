Azure lance de nouveaux serveurs avec des processeurs Ampere ARM

Microsoft est un géant de l’industrie, bien que les industries auxquelles il se consacre chaque jour soient plus nombreuses. Cette fois, il semble que Microsoft ait terminé son parcours pour pouvoir offrir un support ARM au sein d’Azure. Cela est dû à son travail avec Ampere Computing, l’un des géants des puces ARM dédiées aux serveurs. L’année dernière, ils avaient déjà annoncé une collaboration avec Microsoft et Tencent Holdings.

Le chemin a été long, mais Microsoft a annoncé le 4 avril un aperçu du support Arm sur les machines virtuelles Azure. Cela est dû à son excellent travail avec Ampere Computing. Ampere est une entreprise qui fabrique des puces pour serveurs. Ampère a annoncé l’année dernière qu’il avait signé Microsoft et Tencent Holdings comme ses principaux clients.

Azure passe à ARM de la main d’Ampère

« Nous prenons désormais également en charge Arm sur Azure. Le chemin a été long pour apporter la technologie Ampere à Azure avec Windows comme système d’exploitation hôte racine. Nous poussons également les machines virtuelles Windows 11 Arm dans l’aperçu du développeur », a tweeté Hari Pulapaka, Directeur PM pour Azure Host OS et plateforme Windows OS. « Pour votre information, vous tous les développeurs Windows qui avez demandé le support des machines virtuelles dans Azure, c’est ici. »

Les machines virtuelles Azure avec des processeurs Ampere Altra basés sur Arm offriront un rapport qualité-prix jusqu’à 50 % supérieur à celui des machines virtuelles x86 comparables pour les charges de travail évolutives, a déclaré Microsoft. Ces nouvelles machines virtuelles sont également destinées aux serveurs Web, aux serveurs d’applications, aux bases de données open source, aux serveurs de jeux, aux serveurs multimédias, etc., ont-ils ajouté.

La préversion est initialement disponible dans les régions West US 2, West Central et West Europe Azure. L’annonce d’Ampère concernant la préversion d’Azure VM est disponible sur ce lien.

Les séries Dpsv5 et Epsv5 de machines virtuelles Azure sont dotées du processeur Ampere Altra basé sur Arm fonctionnant à un maximum de 3,0 GHz, selon le blog de Microsoft. Les nouvelles machines virtuelles offrent jusqu’à 64 vCPU et incluent des tailles de machines virtuelles avec des configurations de mémoire de 2 Gio, 4 Gio et 8 Gio par vCPU, une mise en réseau jusqu’à 40 Gbit/s et un stockage SSD local hautes performances en option.

Les machines virtuelles actuellement en préversion prennent en charge Canonical Ubuntu Linux, CentOS et Windows 11 Professional et Enterprise Edition sur Arm. La prise en charge de systèmes d’exploitation supplémentaires, notamment Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Debian, AlmaLinux et Flatcar, est en cours, ont déclaré les travailleurs.

Un long chemin qui s’est soldé par un succès

En 2020, Microsoft a officiellement annoncé qu’il travaillait avec Intel, AMD et deux fournisseurs ARM (Qualcomm et Cavium) pour prendre en charge le projet Olympus, la conception de matériel cloud de nouvelle génération de Microsoft fournie au projet Open Compute. Microsoft a également annoncé avoir collaboré avec plusieurs fournisseurs ARM, dont Qualcomm et Cavium, pour faire fonctionner Windows Server sur ARM pour son propre centre de données interne uniquement.