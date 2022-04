Le nouveau Return to Monkey Island marque le retour de l’emblématique Guybrush Threepwood

Le développement de Return to Monkey Island voit les jeux historiques de Lucasfilm en collaboration avec Terrible Toybox et Devolver Digital. Le lancement est prévu pour 2022.

Cela ressemblait à un poisson d’avril mais c’est la pure réalité : Guybrush Threepwood, le protagoniste emblématique de la série Monkey Island, est prêt à revenir après treize ans de silence pour enchanter une nouvelle génération de joueurs. Le titre du nouveau chapitre est déjà éloquent : Return to Monkey Island. L’annonce a été faite directement par Ron Gilbert, auteur de The Secret of Monkey Island (1990) et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge (1991), le 1er avril. Un détail qui a laissé les fans et les membres de la presse en haleine de peur d’une blague. La publication de la bande-annonce ces dernières heures a ensuite officialisé la nouvelle, qui a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté des fans et des non-fans.

Le développement de Return to Monkey Island voit les jeux historiques de Lucasfilm en collaboration avec Terrible Toybox et Devolver Digital. D’autres détails intéressants ressortent de la bande-annonce, comme la conception et l’écriture signées par Ron Gilbert et Dave Grossman, la musique composée par Micheal Land, Peter McConnel et Clint Bajakian. Enfin, l’interprétation de Guybrush Threepwood est une nouvelle fois confiée à Dominic Armato. Des noms qui plairont aux fans les plus fidèles.

L’arrivée de Return to Moneky Island est prévue pour 2022. Il y a donc peu d’attente, même s’il n’y a toujours pas de fenêtre de lancement spécifique. Devolver Digital organise généralement le Devolver Digital Direct en été, un événement au cours duquel l’éditeur américain présente sa gamme de titres au public. Il est donc probable qu’il y ait de nouvelles informations concernant le retour de Guybrush Threepwood dans quelques mois. Une attente supportable, compte tenu des treize années qui se sont écoulées depuis Tales of Monkey Island, un titre auquel Dave Grossman a participé, mais pas Ron Gilbert. Après tout, l’équipe de développement en question est la défunte Telltale. En parlant de cela, Return to Monkey Island ne concerne pas ce dernier titre, mais est une suite directe de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, a déclaré l’équipe de développement.