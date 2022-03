Nintendo ne vous laissera pas lire ce guide Super Mario 64 de 1996

Facepalm : Il y a quelques semaines, un fan de Nintendo chez Comfort Food Video Games a mis en ligne une analyse de haute qualité du Super Mario 64 Complete Clear Guide, un guide sous licence officielle sorti au Japon en 1996. C’était super cool depuis les copies du livre. peut coûter des centaines sur eBay.

En plus de contenir des trucs et astuces pour terminer les niveaux notoirement difficiles du jeu, il contient également des anecdotes sur son processus de développement et des entretiens avec les créateurs. Le guide contient également des photos d’incroyables dioramas des cartes du jeu. C’était le premier jeu Super Mario avec des graphismes 3D, et Nintendo craignait que les enfants ne se perdent dans le jeu, alors il a créé les dioramas pour servir de cartes pour les niveaux.

Le guide est un petit morceau unique de l’histoire de Nintendo, et de nombreux fans étaient ravis de le lire pour la première fois. Ensuite, coup de coeur. Internet Archive, qui hébergeait les scans, a reçu un avis de violation du droit d’auteur des avocats de Nintendo of America, il a donc supprimé le guide.

« Franchement, j’aimerais contester la légitimité de cela et comment Nintendo of America aurait quoi que ce soit à voir avec un guide Gem Books sous licence Nintendo of Japan de 1996, mais je ne peux pas vraiment combattre l’équipe juridique de Nintendo ici, » CFVG dit à Kotaku. « C’est incroyablement décevant. »

« Je suis une recrue sur la scène de la préservation des jeux vidéo, mais je ne vois rien de plus déprimant que le fait qu’un groupe de personnes qui travaillent dur passent leur temps libre et leur argent à archiver et à préserver minutieusement l’histoire alors que de grandes entreprises comme Nintendo ne font rien pour aider. En fait, ils entravent activement la cause.

Nintendo en a fait une tendance à supprimer les projets de préservation. C’est un peu plus raisonnable quand ils ferment une vitrine vendant des ROM Nintendo classiques ou même les distribuent librement. Mais c’était un livre épuisé depuis deux décennies, et personne n’en tirait d’argent.

Heureusement, le CFVG a partagé le fichier du guide autour, donc si vous le voulez, recherchez-le, et vous pourrez probablement le télécharger quelque part. Pour l’instant, profitez de quelques captures d’écran supplémentaires.